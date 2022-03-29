【私院支援】港怡醫院本周四起增設新冠肺炎門診服務　求診人士須出示申報確認短訊

▲ 港怡醫院增設新冠肺炎門診服務。（資料圖片）

港怡醫院今日（29日）宣布，將增設新冠肺炎門診服務，專為輕微症狀的確診病人提供治療服務，由3月31日起正式投入服務，專為在過去14天內快速抗原檢測或核酸檢測呈陽性，並出現輕微呼吸道症狀的病人提供服務。有需要人士須透過醫院的網上預約系統預約診症。有關門診服務會為15歲或以上人士提供診症服務。

有關門診服務包括醫生診症、基本處方藥物及護理程序，費用為港幣500元。如有需要，院方可按病人情況安排進一步影像診斷、核酸檢測及額外藥物等（需另收費）。而求診人士必須在衞生防護中心所設立的快速抗原測試或新冠病毒病人之相關網上申報系統上呈報個案，並須於診症前出示有關申報的確認短訊。

另外，已預約港怡醫院新冠肺炎門診服務的求診人士，可透過抗疫專用的士預約平台或致電3693 4770，預約免費接送往返港怡醫院及其住所的服務。

新冠肺炎門診服務詳情：

服務時間 : 星期一至星期五，早上9時至下午1時及下午2時至6時（星期六、日及公眾假期除外）

網上預約網址 : https://bit.ly/GHK-COVID-OP-tc

查詢電話 : 2122 1333

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記者：郭詩詩