【IB考試】多國復常惟港生被迫轉網課　IB考生聯署促取消公開試以校評取代

▲ 第5波疫情下，全港學校近月陸續再度暫停面授。（資料圖片）

國際文憑課程（IB）筆試將於下月底在全球開考，有應屆香港IB學生發起網上聯署，指過去兩年持續受疫情影響，近月臨近開考再改上網課，跟已復常地區相比極不公平，促本地取消公開試，改以校評及預測成績取代，至今獲近600人支持。按國際文憑組織（IBO）月初公布，倘因停課或個別學生確診等因素才可取消筆試，強調考試是評估學生能力的最佳方法；學生聯署亦透露學校是參照香港中學文憑試（DSE）做法，才堅持考實體試。

IB公開試將於4月28日至5月20日舉行，近日一批就讀本地IB學校的應屆考生發起網上聯署，指自從本地前年爆疫以來，曾多次改上網課，期間僅曾短暫恢復面授課堂，惟第5波疫情爆發後，最近3個月再轉為網課，對其學習造成非常顯著影響，相比其他已恢復正常生活的國家地區，在臨近開考前數月可以上實體課，形容香港學生已受夠艱苦及壓力巨大的環境。

聯署引述部分本地IB學校仍非常堅持舉行實體試，最重要原因之一是本地公開試DSE仍繼續進行，IB亦不應取消，惟學生反駁指，IB有別於DSE，前者持續進行校內評估，佔大部分科目最終成績比重45%，相反後者評級以公開成績為主，而且近年外國IB學校有成績評估的經驗，引述去年IB考試報告指，全球逾6成考生、涉逾10萬人是採取「非考試」方式評分；倡香港國際學校今年參考菲律賓及德國等地做法，取消公開試。

按IBO官網本月初公布最新應變安排時強調，倘在安全可行情況下，學生參加考試是評估學生能力的最佳方法，但在學校或因政府宣布停課或限制下無法舉行考試，以及部分群組或個別學生因確診或須隔離等，學校可安排學生毋須完成受影響科目筆試。

本港轄下有最多IB學生的英基學校協會回覆TOPick表示，歡迎教育局早前宣布，容許應屆IB考生進入學校應考，強調學生及教職員的安全一直是校方首要考慮，提及IB考試是兩年課程的總結，校方相信，「對學生來説，讓他們參加考試是評核學生能力的最佳方法。考試的成績為學生提供升學或就業的重要出路。」校方會繼續關注情況發展，並與國際文憑組織保持密切聯繫，倘疫情發展未能讓學生在安全環境下進行考試，將啟動後備計劃。

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記者：馮琪雅