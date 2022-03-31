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【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭

健康 17:36 2022/03/31

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愛爾蘭一名27歲健身網紅被發現在家中暴斃，死因為心臟衰竭。

愛爾蘭一名27歲健身網紅Scott Murray今年2月被發現在家中暴斃，家人表示死因為心臟衰竭，消息傳出後令一眾網民震驚不已。有健身界同好發現死者在生前的訓練活動，發現他每天睡眠時間只有3至4個小時，而持續進行高強度運動，懷疑他是不勝操勞才導致心臟負荷過重。

最新影片：

據《太陽報》報道，Scott Murray出生於意大利，13歲開始因受體型過胖困擾而開始接觸健身，其後來到愛爾蘭修讀營養學碩士學位。

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他不時在社交網絡平台分享影片文章，附有完整的健身指導方式，也會分享低脂飲食食譜，甚至會示範如何製作。而他用來分享健身營養知識的IG帳戶有逾13萬追蹤者，至於他的YouTube頻道也有將近5萬訂閱人次，在網上頗有名氣。

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他在2月23日晚上被發現於家中突然離世，從現場環境分析，當時他正在準備晚餐。家屬事後表示，他是死於心臟衰竭，而他的喪禮已於3月2日舉行。

自他的死訊傳出後，有健身界同好發現他長期維持極度規律嚴格的健身訓練，規定自己每天消耗5,500卡，單次運動量要消耗達1,400卡以上，長期維持自己的體脂在5%。

據這些健身界同好稱，雖然他曾表示自己運動後會身體發抖，但他仍然沒有調整訓練計劃，天天沒有休息，持續健身，每日只睡3至4個小時。對於他猝死的消息，很多人認為他是沉迷健身，過於勞累導致心臟無法負荷而離世。

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責任編輯：羅嘉欣

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