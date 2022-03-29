【租金寬免】機管局宣布延續各類費用寬免至5月底　包括商舖及辦公室租金

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機管局宣布，再延續紓緩措施2個月至5月底，包括多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施：

全數豁免長期閑置客機的停泊費及機橋費

寬減客機着陸費

扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用

寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金

寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用

扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用

延續的紓緩措施亦包括零售商及食肆租戶租金寬免。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

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責任編輯：陳梓蔚