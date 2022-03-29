【取消強積金對沖】孫玉菡：對企業營運影響輕微　邵家輝冀政府提高資助額

▲ 立法會有關取消強積金對沖的法案委員會今進行網上會議。

立法會有關取消強積金對沖的法案委員會今再開會，繼續討論立法取消強積金對沖安排。勞工處處長孫玉菡表示，取消對沖安排應不會引致企業經營成本大幅上升，對通脹影響亦不大。有議員則希望政府提高資助額。

對於有議員關注取消對沖會否增加企業經營成本，勞工處處長孫玉菡指出，企業薪酬開支大約佔企業總經營開支35%，而對沖總額相對薪酬開支的整體平均百分比更僅為0.5%（2019年為46.77億元），加上政府建議的豁免安排及為期25年、共332億元的政府資助計劃，將有效紓緩僱主財政負擔，相信取消對沖對企業的營運影響輕微。孫玉菡又認為，企業未必會將所增加的成本轉嫁給消費者，預計取消對沖安排對通脹影響非常輕微。

會議上，自由黨邵家輝引述過去數年對沖總額指，2007年為17億，2011年升至23億，而但2021年已增至66億，10年時間增近3倍，15年升4倍，估計按此趨勢，未來15年會增加4倍，又認為政府僅資助332億元，不足5%，餘下全由商界承擔，質問政府是否合理，能否負擔多些。經民聯吳永嘉則認為，政府引用2019年的數據計算長服金、遣散費不準確，因疫情原因，越來越多企業經營困難要倒閉。

孫玉菡則指出，近年的狀況非恒常，屬百年一遇，儘管過去三年的數據都不太如意，但都不是高得太離譜，又指取消對沖安排是一個漸變過程，而政府會在初期提供多些支援，讓市場適應轉變。孫玉菡續指，近年的對沖比例已相對穩定，舉例指，「我自己有兩個小朋友，每日都會幫他們量度（身高），如果他們7、8歲時，當然有長高，但如果他們到18歲、20歲，我再量度，就不會再增高，不可以因為他們7、8歲每日都高2cm，就推測他們到80歲（會繼續高）。」他表示，自己不是斷言每年對沖總額只會徘徊在50多億，但歷史紀錄顯示，相對穩定。他強調，之所以取消對沖，正正是看到香港人口老化嚴重，員工退休安排非常重要。他稱，明白轉變對僱主影響大，才會討論出漸變方案，並提供為期25年的資助，讓僱主易些適應，至於332億是否足夠，孫玉菡稱，視乎觀點與角度，但強調數額已算多。

另外，勞聯周小松稱，有信心法案可在本屆政府任期內通過，但關注積金易平台可否如期在2025年落實，孫玉菡指，目前正全力推進平台建構，但能否如期在2025年落實，沒人可寫包單，但會視乎平台及配套措施的籌備進度，慎重考慮後備方案，確保不遲於2025年實施取消對沖安排。

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記者：林曉君