【Disney+劇集】《月光騎士》被封MCU最精彩劇集　明天上架收看前6大備忘　　

Marvel Studios繼《溫黛與幻視》（WandaVision）、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）、《洛基》（Loki） 、《鷹眼》（Hawkeye），及《無限可能：假如…？》（What if...?）後，第6部MCU原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）將於明天（3月30日）在Disney+獨家上線。

《月光騎士》由曾經參演《星球大戰》系列後傳三部曲的奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）任男主角，飾演擁有多重人格的主角馬克史貝特（Marc Spector）。

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劇集反派亞瑟夏羅（Arthur Harrow）由經典愛情片《情留半天》（Before Sunrise）系列男主角伊芬鶴基（Ethan Hawke）飾演，混血美女演員梅卡拉美維（May Calamawy）飾演主角的妻子蕾拉（Layla）。

另外，專門竊取藝術品和珠寶的大盜Anton Mogart，由曾主演《時裝巨人的狂情歲月》（Saint Laurent）的已故法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel）飾演。

6大備忘

1.全新超級英雄登場

由Marvel電影宇宙踏入第4階段開始，新登場的人物角色愈來愈多，慢慢建立更廣更深的世界觀，引發無限可能。

全新超級英雄角色「月光騎士」登陸Disney+ 串流平台，將延伸整個Marvel宇宙，為其後的世界觀鋪排出更多亮點。

月亮騎士最早於1975年漫威漫畫《午夜狼人》（Werewolf by Night）第32期出現，其後47年來至今，仍然出現於漫畫之中。

今次以月光騎士於作為主角製作全新劇集，由零開始講述一位全新英雄的誕生故事，期望以劇集比電影所擁有的更多篇幅，帶出更細膩的劇情人物描繪與刻劃，為MCU的未來世界建構一個更豐富立體的角色。

2.首輪映評激讚

《月光騎士》劇集於歐洲多地巡迴首映，引發網絡大量好評，紛紛表示故事前瞻突破，充滿著陰森懸疑的氣氛，與過往的Marvel系列影集風格截然不同，甚至譽為「MCU最精彩的劇集」。

而對於需要一人分飾兩格的主角奧斯卡伊薩克更讚口不絕，認定他在演繹時剛時柔的角色時交出絕佳的表現。

3.編織MCU更宏大宇宙

繼《溫黛與幻視》、《洛基》、《鷹眼》後，Marvel粉絲將見證一位近乎瘋狂的超級英雄誕生之路，同時想像月光騎士如何與MCU其他成員及故事連結，創造更宏大得的MCU。

4.埃及神話神秘色彩

與復仇者聯盟系列偏重的北歐神話系統不同，《月光騎士》的世界以及神力來源來自於埃及神話。

埃及神話中有九位神明命為「九柱神」(The Ennead)，而主角所代表的就是其中一位神明 – 月神孔蘇（Khonshu）。

在劇集中，月光騎士的主要對手就是由伊芬鶴基飾演的反派亞瑟夏羅。亞瑟夏羅則是埃及女神阿米特(Ammit)的代行人，有種能力可以測試別人的犯罪傾向，並在他們作惡時作出懲罰，我們可以期待《月光騎士》於埃及神話神祇的基礎上，看到埃及神明之間的對抗，發展出別開生面的情節。

5.演員挑戰演技

《月光騎士》的主角馬克史貝特曾是美國海軍陸戰隊成員，後來成為一位偏傭兵，性格幹練。

馬克史貝特患上解離性身份障礙，分裂出的人格史蒂芬葛蘭特，則是一位溫文懦雅，受到失眠困擾而精神不振的禮品店店員。這個時剛時弱、時暴躁時温雅的角色。

除有兩種截然不同的人格外，更有著不同的口音，如此高難度，將會由拉丁美裔演員奧斯卡伊薩克擔崗挑戰，而在早前首映階段更獲得高度評價。

而劇中另一精心選角，由埃及血統的混血美女梅卡拉美維飾演女主角兼馬克史貝特的妻子蕾拉。月亮之神孔蘇則由《莫扎特傳》（Amadeus）奧斯卡金像獎及金球獎影帝默里亞伯拉罕（Murray Abraham）聲演。

月光騎士的其中一個主要反派亞瑟夏羅（Arthur Harrow），是埃及女神阿米特的代行人，藉著女神之名蠱惑人心，更野心勃勃希望能對孔蘇進行復仇大計。

這角色由好戲之人伊芬鶴基演出，他打破固有形象框架，讓大家看到他情深之外奸險的一面。另外一位反派角色、專門竊取藝術品和珠寶的大盜「午夜人」 （Midnight Man）由已故的法國第一美男，影帝級演員加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）飾演，《月光騎士》成其遺作。

▲ 伊芬鶴基演反派。

6.還原埃及神殿場景

今次《月光騎士》除了一如以往有精彩的超級英雄對戰畫面外，亦在倫敦、埃及、歐洲國家多地取景，加上超強電腦特效還原埃及沙漠及神殿場景，以及塑造月神孔蘇（Khonshu）和埃及神獸，將會與觀眾一同投入細緻震撼兼備的畫面及特效之中。