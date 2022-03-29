【保護毛孩】動物義工營運庇護場常缺錢缺糧　難忘元朗山火數百市民合力救貓狗

▲ 資深義工JoJo一直為「大樹下」四出奔波，只為幫助流浪毛孩。

如果有留意關於流浪貓狗的資訊，相信對「大樹下善待動物庇護站」不會陌生。除因是MIRROR鏡粉經常捐款援助的對象之一，近年「大樹下」亦有不少明星探訪，而令到更為人識。從事演藝宣傳工作的JoJo，本身便是「大樹下」的資深義工，她一直不辭勞苦為這個狗場奔波，只希望更多人關注流浪貓狗。

雖然「大樹下」的名字近年常在社交平台出現，其實這個主要收留流浪貓狗的庇護場，已經運作了近30年。它背後沒有甚麼大組織或政府資助，一直只靠不夠十人的核心成員來支撐著。

為「大樹下」任義工約9年的JoJo分享這個地方的歷史。「它的創辦人曾生先原是一位地盤工人，因不忍心很多地盤狗在工程完結後就被遺棄，開始收留牠們，最初於現在的西灣河地鐵站附近的天橋底圈養了約40頭狗隻，但被告知不能再佔用地方，後來在一位好心人燕姐幫助下，租用了錦田一個荒廢的地方，再把它改建成狗場。」

▲ Jojo是「大樹下」資深義工，笑言身兼多職，既是這裡的司機、救援隊，也是宣傳推廣。（受訪者提供）

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開支龐大營運困難

一直有做動物義工的JoJo，當年因為有一批物資欲送出，在朋友介紹下就找到了「大樹下」。她憶述：「這個狗場前身是豬欄、回收場，環境和衛生情況十分惡劣，全靠兩位創辦人曾先生和燕姐一直去籌錢，逐點去改善，現在雖然尚算企理，但其實仍有未有一個正式洗手間，義工來到只能用臨時廁所。」

現時「大樹下」收留近百隻流浪貓狗，每月的食糧、醫藥費等各項開支約十萬，除兩位已70多歲的創辦人工作來補貼經費，亦須靠義工四出籌錢，但因開支龐大，故常面臨壓力。「我們的核心義工只有不夠十人，就算多努力去籌錢，或收到不少好心市民捐助，還是會入不敷支，試過收過別人捐助用來做實驗的米，但連狗狗都不肯食，有時無奈地只能一日食一餐。」

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山火事件發揮齊心精神

先後在唱片公司任職，現時也當藝人宣傳工作的JoJo，每當有傳媒欲報導，因創辦人及其他義工都指她最熟悉不同媒體，故笑言自己也成「大樹下」的PR，負責安排採訪或充當代言人。

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而「大樹下」最被廣泛報導的一次，可說是兩年前發生在元朗的一場火山。2020年重陽節新界多區出現山火，而其中一場山火在晚上迫近正位於元朗八鄉大江埔的「大樹下」，場內的貓狗情況危急，義工們即時在網上成出求助呼籲，最後在消防員及逾百名義工通宵協助下，終成功疏散場內180隻貓狗。

JoJo回想當時經歷仍猶有餘悸，創辦人燕姐當時還因擔心火山會蔓延至庇護所，堅持不肯離開，要跟貓狗同生共死，義工們要合力勸導她才肯作撤退決定。「新聞報導說有百多人來協助拯救，事實我們估計可能超過300人，因為進入狗場的公路只有一條直路，當晚有很多熱心人士駕車或坐的士趕來，車龍一直排到去錦田，還有9間消防局都派人到來，幫助去疏散動物。」

Jojo當時跟義工各自分工，先行把較易處理的貓撤離，藝人袁文傑、楊證樺、張明偉當時也在場，亦有份去幫忙抬起體型大的狗逐一入籠，再由義工駕來的幾架大貨車，運送至有市民借出的元朗吉屋，在眾人齊心合力下，終化險為夷。

感謝明星好友義助

這些年來，因著JoJo的工作性質，也為「大樹下」帶來不少明星探訪。JoJo坦言很感激不少藝人朋友如黃智賢、歌手黃劍文、MIRROR成員Tiger等經常對狗場無條件的幫助。

而天后鄭秀文（Sammi）可能是首批關注「大樹下」的藝人。JoJo憶述：「幾年前我曾在facebook發文指狗場缺糧，Sammi即致電來說要去狗糧。因狗場平時吃都是最值宜的一款狗糧，估計Sammi住的跑馬地沒有入貨，於是她就跟司機入元朗市中心去搜羅，最後兩個人搬來十幾包狗糧。」而JoJo至早前才在元朗的狗店中得知，原來Sammi當時跑遍了元朗，所有寵物店都知鄭秀文要為大樹下買狗糧，令到JoJo十分感動。

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樂觀面對動物離世

對養動物的人而言，愛寵離世是最難面對的事。JoJo在「大樹下」也見證過毛孩因各種理由而返到彩虹橋，但她卻認為要用樂觀心態接受現實。「有些義工見到動物離世十分傷感，但我反而很放得低，狗場內很多善終安排都是我負責，能陪牠們走完最後一程，也是功德圓滿，然後再把愛心延續到下一隻動物，這樣才是更正面。」

JoJo每次都會把善終後的動物骨灰撒回在庇護場的泥土上，而「大樹下」這個名字，本意就是「大樹下，好遮陰」，盼望讓流浪貓狗無論是生前死後，都能提供一棵大樹作遮陰。

記者：陳家昌