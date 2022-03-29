【創新教育】薯片叔叔共創社提倡創新教與學 倡港仿效芬蘭成立「教育創新中心」

▲ 創辦人曾俊華表示「教育科技能創新教與學，是每個行業和社會保持競爭力的關鍵元素。」

薯片叔叔共創社自 2018 年成立以來，提倡創新教與學，共創社去年 11 月發布全球教育科技市場中期報告，總結報告將於4月公佈。薯片叔叔共創社今日舉

辦網上研討會，徵求各界對報告草稿的意見，創辦人曾俊華表示「教育科技能創新教與學，是每個行業和社會保持競爭力的關鍵元素。」共創社認為香港應

結合政府、大學、非政府組織、商界、市民等力量組成學習創新生態系統。

曾俊華於研討會上概括報告內容，他指出香港作為學習創新及科技中心優勝之處為國際背景，擁有世界一流大學及資訊科技的基礎設施 。過去兩年疫情發

展促使所有行業數字化轉型，政府投放一定資源於創科創新行業，唯只倡議STEM 教育 ，有別於其它地方，忽視教育科技 (Education Technology)作為推動教學創新的發展。

最新影片推介：

他又引用數據指示，教育科技市場過去兩年急速發展，2021年總值2548億美元，預計2027年可達 6054 億美元，複合年增長率 15.52%。

將教育科技納入「策略性創科基金」成立跨政策局訂藍圖

報告提出多項建議，包括仿效芬蘭「赫爾辛基教育中心」，由大學、半官方機構、非政府組織成立「教育創新中心」，推動不同持分者發展學習生態系統。

報告建議政府制訂跨政策局的學習創新及科技政策藍圖，促進香港成為大灣區學習創新及科技中心及教育科技的投資。政府應將教育科技納入「策略性創科

基金」，將線上和混合式學習的費用納入可資助範圍。此外，政府應設立培訓教師專項資金，資助每間學校開設科技統籌員。

大學或教育機構層面上，報告建議將混合式學習納入職前教師培訓，提供更多混合學習模式技能培訓課程給現職教師，以及提供混合學習模式的再培訓課程給在職人才，協助其適應未來工種。報告建議可為香港和其他亞洲市場設立教育科技認證計劃和教育科技孵化器，引入不同教育科技創新技術方案。

責任編輯：鄺嫻