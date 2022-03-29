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【疫苗接種】林鄭到訪理大營運加路連山道疫苗接種中心　爭取4大群組下月底接種率可達9成

社會 19:10 2022/03/29

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（前排右六起）理大校董會主席林大輝博士、林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權、理大校長滕錦光及理大人員在中心合照。（政府新聞網圖片)

行政長官林鄭月娥今日（29日）公務員事務局局長聶德權陪同下，到訪同日開始投入服務的加路連山道短期社區疫苗接種中心，向參與該中心設計、興建到營運等不同階段的機構和工作人員表示謝意。

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加路連山道短期社區疫苗接種中心位於銅鑼灣，場地由希慎興業和華懋集團免費提供，為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務，開放時間為每日上午8時至下午8時，將會運作至六月底。有關接種中心由理大護理學院共300位師生及校友營運，由應屆畢業生負責為市民接種疫苗，而身兼註冊護士的教員與校友則負責監督及提供協助。中心預計每日可為800至1,000人接種疫苗，並可因應需要，增加至每日3,000人。

林鄭指，從本地第五波疫情可清晰看到，接種疫苗對避免或減少住院，以及減低感染後出現嚴重併發症的機率高度有效，是保護香港醫療系統最有效的措施和讓我們走出疫情的必要條件。政府已在3月21日為疫苗接種率訂下最新目標，會繼續多管齊下，爭取將四大群組，即12歲或以上市民第二劑、3至11歲兒童首劑、院舍長者首劑，以及70歲或以上長者首劑的接種率在4月底前均推高至9成。

我再次呼籲尚未接種疫苗的市民，特別是『一長一幼』，要立即行動安排接種，已接種疫苗的市民亦應適時接種第二劑或第三劑疫苗，護己護人，為香港築起更堅實的保護屏障。

理大校董會主席林大輝博士表示，理大十分支持特區政府的抗疫工作，努力令社會盡快重返正常軌道，市民生活和整體經濟得以恢復正常。是次護理學院參與營運疫苗接種中心，正是理大其中一項全力支持的抗疫工作：

讓我們眾志成城，齊心合力為社會帶來正能量。

理大校長滕錦光亦稱，理大一直鼓勵師生積極貢獻社會，對護理學院能夠參與疫苗接種中心的運作感到欣慰與自豪，強調理大會繼續竭盡所能，運用專業知識和科研成果，在不同領域協助抗疫工作。

另外，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，自疫情之初，集團一直努力尋找可利用的物業場地和其他資源，協助政府和社區對抗疫情。今次可與志同道合的夥伴攜手，盡全力提供最大的支持；並發揮團隊精神，助香港加快復甦。

這體現了我們以人為本，造就人、繁榮和環境『三重基線』均勻發展，實踐為社區創造共享價值的願景。

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責任編輯：郭詩詩

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