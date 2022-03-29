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【失業援助】一萬元失業援助　一周已有24.8萬人申請

社會 19:16 2022/03/29

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第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，上周三起接受申請，為期三星期。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日（29日）下午6時，已經收到24.8萬宗申請。

疫情來勢洶洶，不少打工仔期間失業，因此港府表示將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，提供一筆過的1萬元資助，協助30萬名短期失業人士紓困。早前特首林鄭月娥指，會寬鬆處理申請，若最終超過30萬人申請，亦會批准。

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記者：袁澍

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