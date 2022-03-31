【疫境求變】莫家淦演藝收入跌至1/4難養妻兒　暫別《愛回家》北上發展︰人要變通

▲ 莫家淦為了增加收入養妻活兒，將暫別《愛回家》北上尋新機會。

對於莫家淦（Keith）的名字，觀眾未必有好深印象，他演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的接龍保安「王朝」更入屋。可是Keith日前宣布將暫別《愛．回家》，決定放手一博北上尋找新工作機會，一走4至6個月，最不捨是太太和兩名年幼兒子，還不知道會否成功。

Keith在社交平台上載了一張與鐵面陳（王致狄飾）及張龍（黃耀煌飾）的合照，並表示︰「多謝各位保安部兄弟照顧！」原來莫家淦將暫別《愛．回家》最少4個月，並已簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司，希望今次北上能開拓新工作機會，他已為一些內地綜藝節目和劇集試鏡。

內地的電視劇和電影不斷開拍中，很多機會是不等人，如果你不在內地的話，要上來隔離21日才能試鏡，就很難給予你機會，所以我要盡快起行。之前我一直在港拍攝《愛．回家》，已經錯失了一些演出機會。

▲ 莫家淦努力尋找工作機會養家。（受訪者提供圖片）

失去司儀外快收入大減

39歲的Keith與TVB原本簽了基本藝員合約，最近轉為「一騷」合約，他有感自己的演藝事業已到樽頸位，加上兩年多的疫情，令他的演藝收入大減，只有2018年的4分1至3分1，他的收入來源除了TVB拍劇的騷錢，最主要是出去做司儀賺外快。

這兩年真的少得好誇張，連金牌司儀阿Bob（林盛斌）也說他沒有收入，我們都失去了婚宴司儀工作。我有一單原本去年底搞，但疫情爆發一再延期，之後我要北上也不能再做了；又有一些活動司儀工作是今年2月，又沒有了。

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去年Keith常留在家中等工作，便嘗試開設YouTube頻道拍片，自己度橋拍攝，想不到吸引到譚校長的藝能公司邀請傾合作，雙方一拍即合，簽下經理人合約。對於北上他本來一直猶豫中，直到去年年底到郵輪登台才下決定，「晚上唱完歌夜媽媽望住個海，決定把心一橫上去。」

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疫情重創零售業 暫停眼鏡生意

其實Keith瓣數多多，除了演戲，Keith也是新城電台節目《Bilibala開大喇叭》主持，最近都要宣布暫別。他亦聯同拍檔大搞眼鏡和手錶生意，可是一場疫情重創零售業，他兩項生意的營業額最差均跌至不足1成，雖然有受惠政府補貼，但只是杯水車薪，去年他決定忍痛暫停眼鏡業務，只維持手錶生意。

疫情下大家好少行街，眼鏡和手錶都是奢侈品，要行街經過見到才會購買，其次又沒有遊客，所以真的很大打擊。以前夏天懶型會戴超，現在戴口罩怎會再戴超？一來有霧氣，二來戴口罩已經遮了一半臉，還要戴超再遮另一半？以為你是明星，或以為你犯事！

▲ Keith與太太黎慧盈於2012年結婚，育有一對兒子。（莫家淦IG圖片）

沒請工人湊仔親力親為

Keith與太太Kenix育6歲半大仔莫朗翹和2歲半細仔莫皓賢，沒有請工人，夫妻一向親力親為湊仔。縱然太太將會一打二，但她仍非常支持老公北上發展，希望其事業會有轉機。Keith感激太太的付出，她既要湊仔，又要上課學習精油治療，加上兼職做私人秘書，知道她非常辛苦，幸好家住附近的外母及自己父母會幫手。

▲ 一對兒子分別6歲半及2歲半。（受訪者提供圖片）

現時大仔正就讀一所傳統學校小一，功課量適中，Keith慨嘆疫情下很少校園生活，尤其幼稚園時期小朋友最需要與同學一起玩耍，但K2、K3生涯都以Zoom為主，「基本上都是我們陪他一起上課，大家都上得辛苦。」

兒子升小一頭半年難以適應新學校，既要面對新環境，功課量又較多，常感到束手無策，幸好半年後他已逐漸適應，對Zoom課也駕輕就熟，明白老師的講課內容，更懂得按制舉手答問題，「當小朋友提早進入科技時代，世界進步得好快。」Keith笑說。

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身教兒子勇於嘗試及克服困難

看著兒子都能克服困難，Keith作為爸爸更應做好榜樣，身教兒子勇於嘗試。「唔做一定唔掂，做咗先有機會掂！」Keith一直秉持著警察父親的教悔在娛樂圈打滾，十多年前他在有線的工作量和人工都穩定，但2013年他決定冒險過檔TVB由低做起，「很多藝員做了20年也未上位，但我未過又唔知自己會否成功。」

▲ 莫家淦稱2歲多的細仔未明白他北上內地工作是甚麼一回事。（受訪者提供圖片）

他在TVB做了數年工作量穩定的娛樂新聞主持，又毅然轉到充滿未知數的戲劇組，「我覺得要拍劇，才能為自己爭取在TVB最值錢的東西。我份人比較積極，會不時找監製、PA介紹自己，總算為自己爭取到《愛．回家》的角色，成功入屋，真的感謝這套劇幫我提升知名度。」

Keith直言不太喜歡留在舒適圈，喜歡變通，有感要趁40歲前再作轉變。他銘記一句老生常談的說話︰「窮則變，變則通」，很多事情未必盡如人意，面對不同難關，人要改變自己去適應。

我記得發哥有一句至理名言，人生不如意事十常八九，你望著八九會永遠傷心，望著一二才會見到光芒，要調整自己的心態，時刻保持正能量。

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記者︰林綺玲