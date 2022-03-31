【疫境尋樂】新民黨容海恩在家工作成契機　藉電視Youtube伴兩愛女成長

▲ 作為立法會議員，新民黨容海恩（右）認為，身教是一件很重要的事情，希望女兒能夠感受如何服務社區。（容海恩Facebook）

第5波疫情襲港3個月，不少市民被迫足不出戶，工作、生活都困在小小蝸居。不過，對於一些「雙職家庭」而言，在家工作期間反而重獲與子女相處的時間，例如本身是兩女之母的新民黨立法會議員容海恩，就成功在這段時間與女兒建立親密關係。

在立法會歷史上，容海恩是首位在任期間分娩的議員，先後在2019年和20年誕下兩名女兒——大女袁昌蔚今年3歲大，就讀幼稚園「K1」；細女袁昌禧亦經已2歲，入讀幼稚園「N班」。

除了每日要忙碌處理議會工作，容海恩本身亦是一名執業大律師。與本港不少在職媽媽一樣，她接受TOPick專訪時坦言，過去和女兒相處時間並不多：

（我之前）每日早上8、9時已要外出，而女兒晚上9時就要睡覺，（很多時候）當我回到家中，女兒已經睡了。

在職媽媽早出晚歸 女兒寧親工人姐姐

由於工作忙碌，加上早出晚歸，容海恩透露，以往尤其與細女的關係不夠親密：「我在2020年1月誕下細女（昌禧），但2020年和21年都是選舉期（立法會選舉年），

由於當時非常忙碌，投放在細女身上的時間比較少，因此曾經有一段時間，細女有點抗拒爸爸、媽媽（Daddy、Mammy），只喜歡「黐」在工人姐姐身邊。

面對第5波疫情衝擊，立法會自今年初開始，亦首度全面暫停實體會議，改以Zoom視像方式遙距開會，一眾議員亦改為在家工作；至於受早前暫停面授課堂和提早放暑假影響，本身在幼稚園上課的袁昌蔚和袁昌禧，同樣改為留在家裏以Zoom上網課。

▲ 容海恩（左）透露，之前與細女袁昌禧關係不夠親密，甚至只喜歡「黐」在工人姐姐身邊，但現在女兒亦會主動抱抱。（受訪者提供）

容海恩表示，現在與女兒有更多相處機會，例如會一齊看電視、Youtube，晚上亦有機會講睡前故事，因此有更多時間認識她們，「現在細女都會抱着我！」

她又形容，今次疫情對她其中一個得着，是能夠陪伴女兒走過2至3歲的成長階段，可以見證着這一段寶貴時間。

在家工作相處大增 幸能見證女兒成長

雖然在家工作可以增加與子女的相處時間，但對於不少本身是父母的打工仔而言，在工作時間尤其是開Zoom會議期間，往往都需要提心吊膽，擔心小朋友有機會「亂入」，影響到自己和同事的工作。容海恩說：

很多人家中都沒有獨立書房，例如需要在客廳工作等等，幸好兩名女兒都很懂事，知道「媽媽正在會議」（Mammy is meeting.），慶幸暫時未有「蝦碌」場面發生。

對於今次疫情推動社會應用更多科技，本身在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）主修電腦科學的她認為，現在有更多場合採用Zoom開會，做法更有效率。

她舉例指，若果要在短時間內出席多個會議，自己會在同一時間準備3至4部裝置，那樣便能夠很快切換不同場合，而且節省了交通時間等，認為社會在疫情過後，亦應該思考是否多使用這些科技。

▲ 容海恩（左）透露，去年曾帶過大女袁昌蔚（右），在街上一起向小朋友派傳單，形容可以訓練她的相處技巧。（受訪者提供）

容海恩還透露，除了兩名女兒現時會在網上補習英文，自己亦跟她們一樣，有透過Zoom「上網課」。她表示，自己找來正宗的北京人，學習標準的普通話，笑言日後可以轉授兩名女兒；又把握最近有多些時間，重新學習德文，形容即使受疫情影響，但生活仍然過得很充實。

復課在即心情矛盾 細女未打針憂染疫

隨住政府早前公布復常路線圖，當局亦已宣布由下月19日起，幼稚園和小學可以恢復面授課堂。不過，容海恩坦言，對復課一事持「一半半」態度：

內心一方面希望細女（昌禧），可以像大女（昌蔚）之前一樣，上幼稚園後變得乖巧、有禮貌，同時也學懂自理能力；但另一方面，細女現在只得2歲，明年1月才夠3歲，還未能夠接種疫苗，因此很擔心她會中招。

事實上，疫情不單止威脅小朋友的健康，正處於成長階段的他們，過去兩年多亦正是受疫情影響，較少機會與其他小朋友接觸，訓練人際關係和溝通技巧；亦無機會前往其他國家或地方，增廣見聞。

被問到如何增進女兒見識，甚至訓練女兒與其他人相處？容海恩透露，去年疫情曾有一段時間很穩定，曾經帶過大女一起在街上，周圍向其他小朋友派傳單，當她回到幼稚圍之後，對其他同學也很熱情。

她又認為，身教是一件很重要的事情，希望女兒能夠感受如何服務社區。

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記者：胡偉明