【第五波疫情】首次加強院舍抗疫能力跨部門會議今召開　主要探討改善通風問題

▲ 加強院舍抗疫能力跨部門工作小組首次召開。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前在記者會上表示，將設立由勞福局常任秘書長牽頭的跨部門工作小組，全面檢視院舍的抗疫能力，首階段將改善院舍的通風設施及防疫指引守則。勞工及福利局將勞工及福利局發言人今日（29日）表示，勞工及福利局常任秘書長劉焱下午主持加強院舍抗疫能力跨部門工作小組首次會議，檢視現況及商議有效而可行的改善措施。

工作小組成員包括勞工及福利局、食物及衞生局、發展局、社署、衞生署、機電工程署及醫管局的代表。



會議主要討論如何改善院舍通風，減低病毒在院舍內散播的風險，以及由院舍直接將確診但症狀輕微及病情穩定的院友送往暫託中心護理的機制，讓公立醫院及社區治療設施聚焦服務臨床上較有需要的患者，達至分層分流的抗疫策略。



在改善院舍通風設施方面，社會福利署已於2020年12月推出「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」，安排護士多次實地檢視院舍的感染控制措施及指導員工防疫知識和技巧，以及由技術工程隊伍評估院舍的通風情況及提供改善建議。同時，香港賽馬會慈善信託基金向院舍提供一次性津貼，資助院舍購置設備以改善通風及加強對院友的支援，本月初又擴展資助計劃，以支援有確診個案的院舍添置高效空氣過濾器及過濾網。



工作小組建議參考上述計劃，在機電工程署的協助下短期內再次實地視察參與上述計劃院舍的通風情況，確保改善措施持續有效落實，例如有否持續正確使用高效空氣過濾器及抽氣扇等設施、有否更換過濾裝置及適當保養，以及需否更換及加強有關設備等。同時，社署會要求尚未參與上述計劃的私營及自負盈虧院舍加入。如有其他可於短期內落實而有效改善通風的建議，工作小組也會樂於考慮。另外，社署及衞生署會再次安排護士往院舍實地視察院舍的感染控制措施及指導員工防疫知識和技巧。



為善用暫託中心的分層分流角色，工作小組仔細檢視把檢測陽性的院友送往暫託中心的機制，進一步釐清衞生署、醫院管理局（醫管局）、社署及院舍的角色，以及加強協調和信息分享，使輕症及病情穩定並需要護理的長者及殘疾人士及早送往暫託中心，減輕醫院的壓力，同時也減少院舍內的傳染風險。另外，工作小組也就如何進出暫託中心的交通安排等相關事宜交換意見。

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記者：袁澍