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【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華

政治 20:30 2022/03/29

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據了解，涉案男子為退休法官胡國興（圖）幼子胡雅倫。

據了解，退休法官胡國興幼子胡雅倫今日被警方拘捕，涉嫌在山頂豪宅內打傷同居女友，他已獲准保釋候查。

事發在今日凌晨1時許，山頂道74至76號一名34歲姓張女子，曾與42歲姓胡男友發生爭執，期間被推倒致額頭及手腳受傷。警方隨後接報場調查，涉案男子當時已離開單位，遇襲女子接受救護員包紮後，由救護車送院治理。消息指，女事主為藝人魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）。

據了解，涉案男子為退休法官胡國興（圖）幼子胡雅倫。（經濟日報資料圖片）

據悉，胡雅倫離家後，曾自行到山頂醫院求診，案發約兩小時後返回上址，隨即被警員拘捕，案件已列作「襲擊致造成實際身體傷害」，交由中區警區刑事調查隊跟進。消息指，他否認襲擊，指女友因醉酒而跌到受傷，他之後已獲准保釋候查；而女事主因醉酒暫未能錄取口供。

現年76歲的胡國興，曾任高等法院上訴法庭副庭長，他曾在2017年參選特首，但最終落敗。他與太太育有兩子兩女，其中孻子胡雅倫是一名執業律師，專門從事民事和刑事訴訟、企業融資及收購合併等事務。

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責任編輯：胡偉明

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