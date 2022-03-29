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【強制檢測】20幢大廈納強檢　涉沙田、葵涌等多個屋邨【附名單】

社會 20:35 2022/03/29

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20幢大廈納強檢，涉沙田、葵涌等多個屋邨。（陳靜儀攝）

因應多宗陽性檢測個案，港府今日（29日）將20幢大廈納入強制檢測公告。市民須於3月30至31日完成檢測。

政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。

3月29日納入強制檢測公告的20幢大廈：

  • 沙田博康邨博達樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓 A 座至 C 座
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 上水天平邨天賀樓
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 慈雲山慈正邨正和樓
  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 天水圍天瑞邨瑞龍樓
  • 葵涌葵盛東邨盛富樓
  • 葵涌石蔭邨智石樓
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 黃大仙竹園南邨秀園樓
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 大埔大元邨泰怡樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 青衣長青邨青梅樓
  • 荃灣梨木樹邨 5 座

如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

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記者：黃穎津

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