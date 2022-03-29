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【跨境巴士】疑有黃牛炒賣港珠澳大橋穿梭巴士車票　公司聲明：已聯合警方調查事件

社會 20:46 2022/03/29

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疑有黃牛炒賣港珠澳大橋穿梭巴士車票。（資料圖片）

港珠澳大橋穿梭巴士今日（29日）就有人惡意刷票、倒票、炒票行為發表聲明，指從未授權任何單位或個人代理車票售賣業務，已聯合警方調查事件，並將進一步優化票務系統。

公司表示，由於疫情防控原因，每日入境人數受限，票源緊張。近日，一些投機分子利用網絡技術在票務系統上實施惡意刷票並違規謀取利益，嚴重影響廣大旅客購票出行服務和穿梭巴士服務公眾的正常秩序。為維護良好的公共出行秩序。

港珠澳大橋穿梭巴士鄭重聲明，公司微信公眾號及官方網站是旅客購票乘車的唯一正規渠道。公司未授權任何單位或個人代理車票售賣業務，亦不存在上述之外的任何形式的購票乘車途徑，提醒廣大旅客提高警覺，謹防上當受騙。公司又指，已聯合警方調查並遏制涉嫌利用網絡技術惡意刷票、倒票、炒票行為。

此外，公司將進一步優化票務系統，提升購票流程服務，維護線上服務空間的優良秩序，並將每周開放售票時間統一安排在周二晚上8時。

 

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記者：黃穎津

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