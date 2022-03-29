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歌手艾妮花五位數買器材拍片　疫情留家分享食材急凍法

娛樂 18:00 2022/03/29

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艾妮近日推出新歌。

疫情關係，很多人都會未雨綢繆買下大量食材看門口。歌手艾妮（Elly ) 早前亦都入了不少貨，不過因為處理不當令食材通通變壞，有見及此，Elly決定拍片警惕自己，同時分享「食材急凍法」予同路人。

除此之外，Elly的頻道亦會上載她的cover歌曲、以她過往的專業護士知識分享不同的健康資訊及滋潤保濕湯水，跟大家共渡時艱。

艾妮曾是註冊護士。

早前Elly到《Chill Club》宣傳新歌《情緒勒索》，錄影完畢後便匆匆趕回家中，原來是要趕住交片。「而家習慣每個星期最少出一條片，經理人成日同我開會諗拍咩題材，然後就係咁催我交片，好似sales比人捽數咁。所以除咗出嚟錄影節目，基本上就留係屋企不停開會諗拍咩新片題材。」

她更表示為了拍出好品質的片，除了自己落手落腳拍攝及剪輯，更揼本五位數添置器材。「都用咗五位數去買器材，希望拍出嚟嘅效果可以令到觀眾滿意，同埋會去買道具買料返屋企自己拍自己剪，發現剪片真係要好用神同心思，亦都學識唔少技巧，可以話係又一個技能解鎖，哈哈。」

拍片分享居家資訊。

今晚（29日）Elly亦會在「今日疫情」中的直播環節跟大家分享最近工作及留家抗疫情況，分享心得。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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