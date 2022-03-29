【DSE2022】考評局料隔離試場需求按年急增　擬邀各中學推薦1至2名教師監考

▲ 考評局去年在竹篙灣檢疫中心設考場，最終有7名受大廈圍封、被列緊密接觸者的考生使用。（資料圖片）

政府維持中學文憑試（DSE）於4月22日開考目標，當局早前指須檢疫及快測陽性等考生均一律禁考試，教育局及考評局其後稱正研究為受影響考生設特別考場。考評局秘書長魏向東今日（29日）表示，鑑於今年疫情嚴重，特別考場需求料比去年多，惟倘如去年般安排考生在竹篙灣檢疫中心獨立房間考試，仍未知能否招募足夠人手監考，故初步考慮邀請每間中學推薦1至2名教師為隔離試場擔任考務人員。有中學校長則指涉衞生風險，不宜指派教師監考，但相信學界及社會上會有些有心人願響應呼籲協助考生。

魏向東今日與多名學界代表商討今屆文憑試安排，透露目前仍與教育局、學界及衞生專家進一步探討設隔離試場的可行性，澄清去年的竹篙灣檢疫中心考場，並非為確診考生而設，而是為受到大廈圍封、被列緊密接觸者須檢疫而又欲應考的考生而設，當局在竹篙灣預留多間預先清潔、具備錄影設備的房間供考生使用，試卷經特別處理後再透過網上評卷，最終有7人使用。

魏向東形容今年疫情嚴重得多，故無法估計需預留多少隔離試場，惟當局認為集中考生在「大場」考試風險最高、不可行，倘在竹篙灣等檢疫設施，要預留大量空置房間讓學生一邊檢疫、一邊考試。

他續指，去年在學校議會及校長會幫助下，才招募到足夠退休教師協助監考，惟今年染疫宗數及緊密接觸者人數增加不少，已令校內監考人手緊張，加上Omicron變種病毒傳染性高，患者接觸物件表面殘留病毒或長時間具傳染性，工作人員有染疫風險，故今年需要招募人手肯定比去年多，形容能否再招募足夠人手仍是未知之數，透露考評局目前認為較可行方法，是邀請各間參與文憑試中學，推薦1至2名教師到隔離試場擔任考務人員，才能解決人手問題。

香港津貼中學議會主席劉振鴻認為，涉及衞生風險工作，不適合指派特定教師參加，但他按以往經驗，相信透過呼籲學界及社會都會有一些有心人願意幫助有需要的考生，故他亦不太擔心。

坊間有意見在學校預留房間作「特別考場」，直資學校議會主席陳狄安指回校應考的方法不可行，形容考生沒有「隨意門」，故回校路途亦有社區播疫風險，故亦不可取。

魏向東表示，特別考場涉及場地供應、運輸、人手及衞生風險等，需要衞生署衞生防護中心及民安隊等多間個政部門協作，工作非常繁複，期望當局齊心合力解決問題，如有消息會盡快公布。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅