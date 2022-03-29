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【新冠口服藥】醫管局澄清處方不曾延誤　染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾　

社會 22:21 2022/03/29

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醫管局澄清處方藥物不曾延誤，稱染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾（資料圖片）　

本港第5波疫情累計死亡個案共7,358宗，有指醫管局相隔19日才將採購到的默沙東新冠口服藥發放至院舍，期間有逾2,000名院友離世；醫管局今（29日）批評有關評論妄顧事實，為病人造成不必要困擾深表遺憾，又認為染疫長者離世可能有不同原因，包括長者自身的長期病患，以及早前天氣寒冷誘發嚴重併發症等，強調不能將安老院舍長者離世與處方新冠口服藥物的安排直接掛勾，希望市民不要被有關評論誤導。

醫管局解釋，局方自2月23日起開始提供第一隻默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」，惟由於抵港的藥物數量有限，醫管局以病人風險及醫療需要作為首要考慮，決定將首批藥物處方給住院病人；隨著更多數量的口服藥物陸續抵港，醫管局由3月4日起，已進一步為院舍病人處方有關藥物。

至於另一隻新冠口服藥物「帕克斯洛維德」，醫管局亦由3月16日開始為病人處方。現時醫管局分別在不同設施為病人處方這兩款新冠口服藥物，包括公立醫院住院病人、社區治療設施例如新冠治療中心（亞博館）、指定診所及安老院舍等。

醫管局強調，自2月底接收第一批新冠口服藥物後，已盡快向合適的病人處方藥物，過程中不曾出現延誤；截至3月28日，公立醫院已為超過20,100名病人處方兩款新冠口服藥物。

私營醫療方面，醫管局指自2月25日起以借用藥物的形式為私家醫院提供治療新冠病毒的藥物，包括兩款口服藥物；至今已向13間私家醫院借出約400個療程的新冠口服藥物作處方或備用。局方亦於3月21日簡化借出藥物的程序，會一次過向私家醫院借出一定數量的新冠口服藥物作備用，令私家醫院可更迅速為病人處方有關藥物，亦更有彈性。

醫管局亦希望私家醫生處方新冠口服藥物可以盡快落實，令病人有更多途徑獲得處方新冠口服藥物，局方樂意與私家醫生合作共同為病人提供治療。
 
醫管局呼籲病人，如有醫療需要，應盡快預約到指定診所求診，合適的病人會獲處方新冠口服藥物治療。如情況緊急，亦應盡快到急症室求醫。

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

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記者：鄧凱文

 

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