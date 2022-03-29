【巴士班次】九巴約40條暫停路線將恢復有限度服務　一文看清路線詳情

▲ 部份暫停巴士路線將恢復有限度服務。（林宇翔攝）

隨確診數字回落，社會準備回復正常運作，運輸署早前批準140條巴士線暫停服務，今日宣布要求巴士公司，由3月31日起恢復其中79條路線的服務，佔當中約56%。九巴和新巴城巴晚上分別發通告，其中九巴恢復約40條路線；新巴城巴恢復10條路線。

九巴：

【市區班次時間表按此】

【新界班次時間表按此】

將會恢復路線 市區 1、2、2X、5P、6、6F、6P、7、8A、11、13P、14B 新界 35X、36X、40A、41P、43C、47A、64S、81S、82D、89P、89S、92R、93K、96R、230X、242X、243P、258S、259C、261X、268B、271B、271P、271X、272X、274、275R、289R

▼ 點擊圖片放大 +2

新巴城巴：

城巴新巴將於3月31日起逐步恢復10條路線的有限度服務，包括8、27、77A、77X、102P、619P、671X、682X、962G及969A。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚