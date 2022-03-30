【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷

▲ 醫管局2月中開設「遠程醫療支援服務站」，解答居家確診者的醫療查詢，並提供指示。（陳國峰攝）

疫情下大批染疫市民需居家隔離，醫管局2月中開設「遠程醫療支援服務站」，解答居家確診者的醫療查詢，並提供指示。有確診獨居老翁轉陰性後仍喉嚨劇痛，擔心自己命不久矣，經醫生疏導才放下心頭大石。有參與醫生表示，計劃不僅為患者提供醫療協助，同時亦能疏導病人心理，對能參與抗疫工作感到開心。

參與計劃的腦外科專科醫生陳思堂分享稱，一名八旬確診獨居老翁，在轉陰性一星期後，仍持續咳嗽、喉嚨劇痛，老翁因此四度前往指定診所求醫，但都僅獲處方咳藥水，藥效不彰。老翁因此情緒極低落，寢食不安，一度以為自己命不久矣，更稱「世界都幫唔到我」。陳思堂遂耐心解釋，實際上是氣管敏感，才久未能癒；可尋求專科醫生協助，終說服老翁重展笑顏。

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醫管局高級行政經理（轉型計劃）梁樂行指，亦曾有妊娠三期染疫孕婦求助，指其胎動減少，醫管局即安排資深婦產科醫生，進行遠程醫療支援；翌日亦再次覆查，確保病人依從醫囑。他表示，計劃除能為居家隔離確診者提供醫療指示，同時亦能滿足患者的心理及社交需求，做到「全人醫治」。

醫管局2月中透過自選兼職計劃，招募約50名私家或退休醫生，參與「遠程醫療支援服務站」，每星期7天運作，經醫管局熱、護訊鈴、及隔離護理觀察系統轉介，至今已處理約4,000宗個案，在2月下旬至3月初高峰期時，每日更處理最多近200宗個案。

陳思堂參與計劃後，深感「施比受更有福」，不同於以往只能坐在電視機前，坐視疫情「愈來愈灰」。他表示，雖然自己力量渺小，但願出一分力，即使肉體疲憊，但精神仍然滿足。

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記者：黃穎津