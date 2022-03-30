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【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　23歲女被騙60萬元人民幣

社會 09:00 2022/03/30

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（資料圖片）

警方今日（30日）表示，一名女子懷疑受騙，損失金額約60萬元人民幣，案件列作以欺騙手段取得財產。

警方接獲一名23歲女子報案，指早前接獲一名男子來電，男子自稱為執法人員，指她涉及一宗刑事案件，要求她提供網上銀行帳戶資料和密碼，她其後發現銀行帳戶中有60萬元人民幣被轉走，懷疑受騙遂報案。

人員接報到場，經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐

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