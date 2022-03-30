【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針

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澳門應變協調中心昨天（29日）宣佈，由下月3日零時起，12歲或以上人士，須出示以下其中一項有關新型冠狀病毒疫苗證明，才可登上由外國、香港特別行政區或台灣地區前來澳門特別行政區的民用交通工具：

應變協調中心指，已完成初種系列接種（一般為2劑）滿14天；18歲或以上人士出示已完成新型冠狀病毒疫苗初種系列最後一劑接種已超過7個月者，尚須出示已接種至少1劑加強劑的證明。而不適合或不能接種情況將持續2個月以上的醫生或有關當局的證明。

另外，現行由外國、香港特別行政區或台灣地區進入澳門特別行政區14天集中隔離醫學觀察及入境後21天內不得經澳門特別行政區前往內地的措施維持不變。

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責任編輯：余思嵐