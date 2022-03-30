  • 22°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 09:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針

社會 09:16 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

澳門應變協調中心昨天（29日）宣佈，由下月3日零時起，12歲或以上人士，須出示以下其中一項有關新型冠狀病毒疫苗證明，才可登上由外國、香港特別行政區或台灣地區前來澳門特別行政區的民用交通工具：

應變協調中心指，已完成初種系列接種（一般為2劑）滿14天；18歲或以上人士出示已完成新型冠狀病毒疫苗初種系列最後一劑接種已超過7個月者，尚須出示已接種至少1劑加強劑的證明。而不適合或不能接種情況將持續2個月以上的醫生或有關當局的證明。

另外，現行由外國、香港特別行政區或台灣地區進入澳門特別行政區14天集中隔離醫學觀察及入境後21天內不得經澳門特別行政區前往內地的措施維持不變。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【上調罰則】周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元　違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元
21:17 2022/03/29
【上調罰則】周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元　違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
今日 00:05
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　23歲女被騙60萬元人民幣
今日 09:00
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　23歲女被騙60萬元人民幣

你可能感興趣

【上調罰則】周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元　違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元
21:17 2022/03/29
【上調罰則】周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元　違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
今日 00:05
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　23歲女被騙60萬元人民幣
今日 09:00
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　23歲女被騙60萬元人民幣
疫苗 冠狀病毒 治療 澳門 香港 台灣

最高瀏覽

【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
12:51 2022/03/29
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
13:06 2022/03/29
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華