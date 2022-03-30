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【魏駿傑前妻】張利華遭胡國興幼子襲擊　曾背魏駿傑偷食離婚過富貴生活

娛樂 11:00 2022/03/30

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退休法官胡國興幼子胡雅倫昨日（3月29日）被警方拘捕，原因是涉嫌在山頂豪宅內打傷同居女友，女方期間被推倒令額頭及手腳受傷。消息指，女事主為藝人魏駿傑的前妻張利華（真名張珈琳）。

與魏駿傑離婚約2年的張利華，已從過往的重慶小姑娘進軍名媛界別，樣貌「大進化」兼活得愈來愈富貴外，其感情生活也同樣多姿多彩！ 

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背魏駿傑偷食

魏駿傑在2007年與滕麗名分手後，再於2008年與重慶大學生張利華結婚，二人年齡相差20年，並於婚後育有一女Jessica。 二人起初過著幸福的家庭生活，直至2015年屢傳二人的婚變消息。 

後來，張利華被指置丈夫、女兒不顧，打扮花姿招展兼樣貌「進化」的她儼如過著單身的生活。 

她曾被指與東亞運金牌單車手鄧宏業關係特殊，又曾被拍到跟外籍男士於的士車廂內激咀。

2020年，她承認已遷出與魏駿傑同住的西貢獨立屋，亦承認與魏駿傑的關係早於7年前出現問題，雖然同一屋簷下卻早已分房睡，對於另結新歡的事則不作回應。

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進軍保險業界 

在二人離婚後，魏駿傑獨力照顧女兒，而張利華的事業發展愈見順利。 轉攻保險界的她獲前藝人王玉環教路專攻內地客，升任至組長級帶領下線外，更加登上保險業「百萬圓桌」行列。 

她接受訪問時也稱已有能力與前夫一同分擔女兒的學費、保險費，也明白搵食艱難。

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生活富貴 

除了事業得意，又有指魏駿傑把二人於西貢的愛巢以約1850萬元售出再與她平分。

從社交網站所見，張利華經常全身名牌，又出席奢侈品牌活動、名媛派對，又常與友人打網球、打高爾夫球、踩單車等，生活富貴又寫意！

撰文 : TOPick柴犬出動

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