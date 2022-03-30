【封區檢測】九龍灣麗晶花園第7座及第8座發現45宗陽性個案　約4.1%住戶染疫【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（28日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:16】九龍灣麗晶花園第七座及第八座約4.1%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第七座及第八座1075名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現45宗陽性檢測個案和三宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪528戶，當中63戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:04】粉嶺牽晴間第六座約0.4%住戶染疫

粉嶺牽晴間第六座約458名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組