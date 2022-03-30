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【封區檢測】粉嶺牽晴間第六座發現2宗陽性個案　約0.4%住戶染疫【不斷更新】

社會 10:14 2022/03/30

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居民落樓檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（28日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:04】粉嶺牽晴間第六座約0.4%住戶染疫

粉嶺牽晴間第六座約458名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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