【封區檢測】觀塘翠屏南邨翠杏樓、沙田新翠邨新傑樓圍封強檢　昨日圍封行動揪104宗陽性個案【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（28日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:05】青衣長青邨青楊樓有4人未進行強制檢測

青衣長青邨青楊樓下午約一時完成強制檢測行動，政府共檢查了466名受檢人士的檢測報告，發現有4人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時完成。

【17:05】觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封強檢

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓近日發現多宗曾在上址居住的陽性檢測個案涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】天水圍天盛苑盛泉閣圍封強檢

天水圍天盛苑盛泉閣自下午4時起，​被指明為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，並於今晚10時前接受檢測。政府目標是在明日（31日）約中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:30】沙田新翠邨新傑樓圍封強檢

沙田新翠邨新傑樓污水樣本呈陽性，港府自下午3時30分起作出限制與檢測宣告。受檢人士須在其處所等候，並於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日（31日）約上午11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:17】九龍灣麗晶花園第七座及第八座無人未進行強制檢測

九龍灣麗晶花園第七座及第八座上午約11時完成強制檢測行動後政府共檢查了375受檢人士的檢測報告，並未發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於下午約2時45分完成。

政府亦提醒沒有應門的63戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:05】青衣長青邨青楊樓約4.2%住戶染疫

青衣長青邨青楊樓昨日圍封強檢，政府今日下午約1時完成強制檢測行動，共有約1 360人接受檢測，當中共發現57宗陽性檢測個案和27宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中46戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:16】九龍灣麗晶花園第七座及第八座約4.1%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第七座及第八座1075名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現45宗陽性檢測個案和三宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪528戶，當中63戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:04】粉嶺牽晴間第六座約0.4%住戶染疫

粉嶺牽晴間第六座約458名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組