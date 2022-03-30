【第五波疫情】特首林鄭月娥交代抗疫相關工作【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥交代抗疫相關工作。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。

【11:05】

行政長官林鄭月娥表示，第5波疫情由1月初至今已經3個月，政府全面收緊至最嚴厲防疫措施，明白在香港的企業和個人有很多焦慮，特別是金融機構和國際傳媒近日關注，香港是否能保持國際地位和國際金融中心角色。

她強調，自己一再強調很重視香港國際地位，上任首兩年曾多次外訪，包括3度出席國際經濟地位。她表示，基於生命至上原則，政府早前收緊防疫措施，形容出現人才流失或是不爭事實。

她透露，昨日與國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事舉行視象會議，再次回應他們關注。

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責任編輯：TOPick港聞組