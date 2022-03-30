  • 23°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】特首林鄭月娥交代抗疫相關工作【不斷更新】

社會 10:55 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

特首林鄭月娥交代抗疫相關工作。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。

【11:05】

行政長官林鄭月娥表示，第5波疫情由1月初至今已經3個月，政府全面收緊至最嚴厲防疫措施，明白在香港的企業和個人有很多焦慮，特別是金融機構和國際傳媒近日關注，香港是否能保持國際地位和國際金融中心角色。

她強調，自己一再強調很重視香港國際地位，上任首兩年曾多次外訪，包括3度出席國際經濟地位。她表示，基於生命至上原則，政府早前收緊防疫措施，形容出現人才流失或是不爭事實。

她透露，昨日與國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事舉行視象會議，再次回應他們關注。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【新冠口服藥】醫管局澄清處方不曾延誤　染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾　
22:21 2022/03/29
【新冠口服藥】醫管局澄清處方不曾延誤　染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾　
【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針
今日 09:16
【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
今日 00:05
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷

你可能感興趣

【新冠口服藥】醫管局澄清處方不曾延誤　染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾　
22:21 2022/03/29
【新冠口服藥】醫管局澄清處方不曾延誤　染疫長者離世不能與口服藥直接掛勾　
【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針
今日 09:16
【澳門疫情】周日起12至17歲由香港及海外入境澳門須打兩針　18歲以上至少接種三針
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
今日 00:05
【抗疫支援】醫管局遙距支援新冠患者身心復康　獨居八旬翁憂病重諮詢後釋懷
疫情 經濟 治療 私家醫院 香港經濟日報 林鄭月娥

最高瀏覽

【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
12:51 2022/03/29
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
13:06 2022/03/29
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華