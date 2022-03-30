【第五波疫情】特首：移入移出數字未能反映香港前景信心　對海外學生優才仍具吸引力【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥交代抗疫相關工作。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。

【11:57】

行政長官林鄭月娥強調，香港仍然堅守「外防輸入」，特區政府無放棄「外防輸入」措施，但指過去3個月的禁飛令很嚴厲，包括不准香港居民回港，可能較內地更嚴厲，形容今次放寬僅為理順有關措施，讓滯留人士能夠回港。

林鄭月娥強調，香港不會「躺平」，政府會繼續完善防疫措施，形容並非放寬「外防輸入」，強調要保障香港人，以及不成為國家防疫缺口。

她又指，外資看很到香港獨有優勢，而香港並無備存移民數字，只有移入、移出的數字，形容將淨移出數字視為移民人數並不準確，不可視為對香港前境信心的指標。

但她同時指，透過「優才計劃」來港人數一直上升，至去年有多於2000人獲批；而本港8間資助大學非本地學生有增無減，其中內地學生較海外學生多，強調香港對優秀人才和優秀學生，仍然非常有吸引力，強調對本港未來前境充滿信心。

她又預告，下午會聯同司局長，參與防疫物資包裝工作，未來需要更多義工協助派發，但指暫未收到有參與者表示有困難。

【11:44】

行政長官林鄭月娥表示，要保持市民精神健康，社會需要更多正能量，政府官員多表示對市民關懷，又希望多發放正能量、齊心抗疫、做義工，以及多打電話姶正接受隔離的人士；傳媒亦可多報道好人好事，特別是港台電視32台成為「抗疫台」，亦做了很多很正面、很陽光的報道。

【11:33】

被問到與內地和海外通關會否有先後次序，行政長官林鄭月娥回應指，若香港只能「通國際」、但不能進入內地，會大大打擊他們來港意慾，形容難言會否有先後次序之分，但「看來要逐步」。

她又表示，外國商界普遍歡迎當局早前公布的放寬措施，又關注本港與內地通關的問題。

【11:30】

行政長官林鄭月娥表示，若疫情不反彈、持下降軌跡，4月21日起會分3階段放寬措施，強調限聚令和口罩令仍要持持一段時間，至於具體放寬細節將有待公布。

她又重提自己曾任社會福利署署長3年，強調自己關注無家者情況，會要求社署做好支援無家者工作。

【11:25】

特首選舉提名期下周日展開，行政長官林鄭月娥再被追問會再競逐連任時，強調：「（這個）問題我已經答過很多次，下一任行政長官提名期4月3日開始，本人目前唯一工作是抗疫，我沒有其他答案給你。」

【11:22】

行政長官林鄭月娥表示，昨日迎接了7位內地中醫專家，協作特區政府做好「三減」工作，認為運用中醫藥對減重症、減死亡很有作用。

她認為，現時在醫管局醫治新冠病人時，中西醫一起會診、巡房、署方和商討治療方案，認為對本港中醫發展好處。她又指，中藥可「治微病」有助防範感染，並有助調理身體。

林鄭月娥強調，香港在「外防輸入」的同時，亦要協助滯留海外人士回港，強調會在檢疫酒店做好工作。

【11:13】

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府通過不同舉措吸引環球企業和人材紥根香港，強調本港金融市場在疫情下營運有序，投、融資和交投仍然很活躍，例如3月以來本港股市日均成交額1800億港元。

他表示，國際貨幣基金組織3月初發表對香港的詳細分析評估報告，再次肯定香港作為國際主要金融中心地位，並提到本港金融業在疫情期間仍繼續擴展和發展。

他又強調，政府過去透過「保疫抗疫基金」援助企業，最新的「保就業計劃」針對受影響的中小企作出支援，同時通過措施緩解會計界等在疫情下的壓力。

【11:05】

行政長官林鄭月娥表示，第5波疫情由1月初至今已經3個月，政府全面收緊至最嚴厲防疫措施，明白在香港的企業和個人有很多焦慮，特別是金融機構和國際傳媒近日關注，香港是否能保持國際地位和國際金融中心角色。

她強調，自己一再強調很重視香港國際地位，上任首兩年曾多次外訪，包括3度出席國際經濟地位。她表示，基於生命至上原則，政府早前收緊防疫措施，形容出現人才流失或是不爭事實。

她透露，昨日與國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事舉行視象會議，再次回應他們關注。

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責任編輯：TOPick港聞組