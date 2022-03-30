  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】許正宇：疫下本港投資活動仍活躍　港府有十足信心可維持金融穩定

社會 11:26 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。即看：【下一頁】

許正宇表示，疫情下本港金融市場營運有序，投資活動等仍然活躍，3月以來本港股市日均成交額逾1800億港元。而近日雖然出現科技股波動、成熟市場加息等因素影響，香港市況亦一度出現波動，但交易結算及支付等重要環節沒有系統性風險。他強調，會繼續監察市場，港府會堅守、亦有十足信心可維持金融市場穩定。

許正宇說，國際貨幣基金組織3月初發表對香港的詳細分析評估報告，再次肯定香港作為國際主要金融中心地位，並提到本港金融業在疫情期間仍繼續擴展和發展。

他又提到，第五波疫情下，港府透過保就業計劃向中小企提供援助，並向金融及會計界提供營運上的協助，又說疫情後會協助業界把握金融科技及綠色金融等新興元素，繼續培育金融人才，推動本港的金融服務業發展。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】特首：移入移出數字未能反映香港前景信心　對海外學生優才仍具吸引力【不斷更新】
今日 12:05
【第五波疫情】特首：移入移出數字未能反映香港前景信心　對海外學生優才仍具吸引力【不斷更新】
【男嬰昏迷】長沙灣1歲男嬰家中昏迷　送院搶救後證實不治
今日 10:29
【男嬰昏迷】長沙灣1歲男嬰家中昏迷　送院搶救後證實不治
【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效　冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系
今日 10:35
【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效　冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系

你可能感興趣

【第五波疫情】特首：移入移出數字未能反映香港前景信心　對海外學生優才仍具吸引力【不斷更新】
今日 12:05
【第五波疫情】特首：移入移出數字未能反映香港前景信心　對海外學生優才仍具吸引力【不斷更新】
【男嬰昏迷】長沙灣1歲男嬰家中昏迷　送院搶救後證實不治
今日 10:29
【男嬰昏迷】長沙灣1歲男嬰家中昏迷　送院搶救後證實不治
【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效　冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系
今日 10:35
【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效　冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系
疫情 治療 經濟 香港經濟日報 私家醫院 林鄭月娥

最高瀏覽

【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
12:51 2022/03/29
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
13:06 2022/03/29
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱