【內地醫護】特首：內地中醫援助已見多方面突破　對未來中醫藥發展開新路

▲ 特首林鄭月娥舉行抗疫記者會。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。即看：【下一頁】

第4批內地中醫專家組抵港，行政長官林鄭月娥今日表示，專家組抵港後會配合早前抵港的專家建議，以達至抗疫目的——「三減」。她說，中醫藥在內地抗疫方面發揮了一定的作用，認為現時可以多應用中醫藥減重症、減死亡。

她說，早前300人的專家隊已抵港，當時的副院長張忠德也是中醫師，曾到內地十個地方治療新冠肺炎，他也是是次專家組的副組長，專家們未來會在亞博館與本港醫護一同為病人治療，並有多個突破，例如是中西醫一同會診、巡房、處方以及同商新冠患者的情況，與以往中西醫分開的情況有別，認為有他們的協作後可以對未來中醫藥的發展可以有新的道路，也會安排他們與本港的中醫藥業界交流。

另外，她指出抗疫下也要防感染及加快復元，相信中醫藥也在這方面有成效，故認為可以多用中醫藥。

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責任編輯：TOPick港聞組