【解除禁飛令】特首：檢疫酒店要求好高　疫初走漏個案非制度問題

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本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。即看：【下一頁】

特區政府早前宣布下月1日起取消9個國家的禁飛令，外地港人回港後的檢疫期減至最少7日。林鄭今日舉行疫情記者會時，被問到港府要何提升檢疫酒店的要求，以免再在「走漏」個案發生，她回應時指，抗疫至今也要繼續外防輸入，即抵港人士要集中在檢疫酒店隔離，但也不可能拒絕9個國家港人返港，故早前已取代9個國家的「禁飛令」，讓港人有序返港。

她強調當局對檢疫酒店要求好高，包括要做好檢視工作、通風系統等，她認為早前走漏的個案導致社區傳播是「不幸」的事件，而非制度的問題，重申當局會繼續監督酒店的要求。

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責任編輯：郭詩詩