【打擊罪行】警方搗破無牌酒吧及疑非法賭博場所拘20人　發出18張告票

▲ （警方提供）

警方今日（30日）表示，搗破一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭博場所，拘捕20人。

警方指，昨日進行打擊三合會犯罪活動，昨晚在油尖旺區分別搗破一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭博場所，檢獲5部遊戲機及價值約3萬元的啤酒和烈酒等證物，共拘捕7名本地男子、2名外籍男子、9名本地女子和2名外籍女子，年齡介乎32至60歲，並發出18張定額罰款通知書。



警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒傳播的風險。警方續指行動在未來數日會仍然繼續，故提醒公眾切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐