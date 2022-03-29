【同心抗疫】TVB聯同義工辦暖心行動　陳展鵬等藝員踴躍參與聽市民訴求

▲ TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》

為幫助於疫情期間受糧食及防疫物資短缺威脅的市民，TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》 ，向有需要人士送上暖心福袋，讓他們在疫情下得到適切的援助及關懷。

暖心行動甫展開即接獲大批市民致電熱線中心求助，TVB旗下職藝員同事主動報名參與行動，首批逾50位職藝員在昨天（3月28日）到香港青少年軍總會熱線中心，義務協助接聽熱線工作。據悉稍後，將有更多職藝員陸續參是次行動。

凝聚力量同心抗疫

昨日參與暖心行動的藝員包括陳展鵬、單文柔、朱凱婷、周志康、鄭衍峰、莫韻諰、王嘉慧、鞏姿希、阮嘉敏、賴彥妤 、 蔡國威 、 李君妍 、 陳嘉俊 、 鄔嘉駿 、 宋懿芳 、林家樂 、區俊賢 、郭海楓及陳煒迪等。

期間眾藝員接受TVB娛樂新聞台訪問時紛紛表示，對於有機會參與抗疫暖心行動，為有需要市民暫緩困境，皆感到非常難得及有意義。

當中鄭衍峰、朱凱婷及周志康接聽市民來電後，感受至深；鄭衍峰從一位來電者中感受到香港市民守望相助的精神，該名市民除為自己登記外，同時不忘協助他人，預先記錄希望得到支援的幾位朋友的資料，協助朋友們進行登記。

朱凱婷及周志康則分別認為，接聽熱線除能夠幫有需要市民獲贈福袋外，於對談中亦可以讓市民傾訴疫情期間遇到的困難，舒緩對方壓力，別具意義。

至於視帝陳展鵬指於疫情持續不穩定下，仍然能夠出一分力幫助市民感到特別有意思，並透露其 3歲女兒於疫情下亦學懂了關心別人，遇到有老師缺席網課時，會主動慰問老師是否生病了。

最新影片推介：吳海昕專訪