  • 23°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 10:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【同心抗疫】TVB聯同義工辦暖心行動　陳展鵬等藝員踴躍參與聽市民訴求

娛樂 20:07 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》

為幫助於疫情期間受糧食及防疫物資短缺威脅的市民，TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》 ，向有需要人士送上暖心福袋，讓他們在疫情下得到適切的援助及關懷。

暖心行動甫展開即接獲大批市民致電熱線中心求助，TVB旗下職藝員同事主動報名參與行動，首批逾50位職藝員在昨天（3月28日）到香港青少年軍總會熱線中心，義務協助接聽熱線工作。據悉稍後，將有更多職藝員陸續參是次行動。

凝聚力量同心抗疫

昨日參與暖心行動的藝員包括陳展鵬、單文柔、朱凱婷、周志康、鄭衍峰、莫韻諰、王嘉慧、鞏姿希、阮嘉敏、賴彥妤 、 蔡國威 、 李君妍 、 陳嘉俊 、 鄔嘉駿 、 宋懿芳 、林家樂 、區俊賢 、郭海楓及陳煒迪等。

期間眾藝員接受TVB娛樂新聞台訪問時紛紛表示，對於有機會參與抗疫暖心行動，為有需要市民暫緩困境，皆感到非常難得及有意義。

當中鄭衍峰、朱凱婷及周志康接聽市民來電後，感受至深；鄭衍峰從一位來電者中感受到香港市民守望相助的精神，該名市民除為自己登記外，同時不忘協助他人，預先記錄希望得到支援的幾位朋友的資料，協助朋友們進行登記。

朱凱婷及周志康則分別認為，接聽熱線除能夠幫有需要市民獲贈福袋外，於對談中亦可以讓市民傾訴疫情期間遇到的困難，舒緩對方壓力，別具意義。

至於視帝陳展鵬指於疫情持續不穩定下，仍然能夠出一分力幫助市民感到特別有意思，並透露其 3歲女兒於疫情下亦學懂了關心別人，遇到有老師缺席網課時，會主動慰問老師是否生病了。

最新影片推介：吳海昕專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【講你都唔信】憶50年前菲律賓登台恐怖經歷　薛家燕遇露械狂迷幾乎失身
15:36 2022/03/29
【講你都唔信】憶50年前菲律賓登台恐怖經歷　薛家燕遇露械狂迷幾乎失身
【金宵大廈2】單元海報陸續曝光　趙頌茹被陰森鬼手搭膊頭
14:53 2022/03/29
【金宵大廈2】單元海報陸續曝光　趙頌茹被陰森鬼手搭膊頭
【講你都唔信】曾志偉自爆在婚宴醉酒上失言　上山詩鈉女兒成靚女星二代
14:15 2022/03/24
【講你都唔信】曾志偉自爆在婚宴醉酒上失言　上山詩鈉女兒成靚女星二代

你可能感興趣

【講你都唔信】憶50年前菲律賓登台恐怖經歷　薛家燕遇露械狂迷幾乎失身
15:36 2022/03/29
【講你都唔信】憶50年前菲律賓登台恐怖經歷　薛家燕遇露械狂迷幾乎失身
【金宵大廈2】單元海報陸續曝光　趙頌茹被陰森鬼手搭膊頭
14:53 2022/03/29
【金宵大廈2】單元海報陸續曝光　趙頌茹被陰森鬼手搭膊頭
【講你都唔信】曾志偉自爆在婚宴醉酒上失言　上山詩鈉女兒成靚女星二代
14:15 2022/03/24
【講你都唔信】曾志偉自爆在婚宴醉酒上失言　上山詩鈉女兒成靚女星二代
疫情 新冠肺炎疫情 TVB 陳展鵬

最高瀏覽

【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
12:51 2022/03/29
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
13:06 2022/03/29
【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華