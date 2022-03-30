【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效 冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系
內地7位中醫藥專家昨抵港，將到亞博館社區治療設施照顧病人；醫管局指留意到中醫藥對有長期病患長者有幫助，相信內地人員專業知識及抗疫經驗可提升中醫藥應用成效，令中西醫團隊有更好合作。
香港註冊中醫學會會長陳永光今早（30日）在電台訪問中提到，當局正安排本港中醫藥界與內地中醫藥專家會面，希望他們可將在內地抗疫的經驗帶入香港，尤其是在中西醫結合醫療方面給予意見。他說，中醫藥在輕症新冠患者的治療上效果相當好，由今年二月起至今，中醫團隊已為逾一至二萬名家居隔離的病人提供遙距診症服務等，認為港人十分願接受中醫治療，也可減輕了醫療的負擔，希望中醫專家組抵港後，港府可以更重視中醫，將其納入本港醫療衞生體系中。
例如伊利沙伯醫院現時有很多重症病人，相信如有中西醫的結果，會有很好的效果。事實上，這個病（新冠肺炎）結合中西醫藥，會單純比只用西藥好。
被問到中西醫藥服用的時間，陳永光表示疫症之下不會再分前或後期，多數是一同使用，而所見的效果也是非常好，另指中醫在千多年前已對治療瘟疫有經驗，加上疫情開始至今，國內一直都有中藥介入，例如不少患者出現喉嚨痛、發燒等徵狀，服用中藥後都可紓緩，故市民不應誤解中醫不能醫治急症或重症。
其實中醫醫（治療）急症及重症都好有效。
另外，政府向市民派發三款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」。陳永光表示，一般確診者或密切接觸者都可以服用，但脾胃虛寒者需多加注意，一旦服後有不適就應諮詢中醫意見。他又提醒，患蠶豆症人士不可服用「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」，建議他們服用中藥前要先諮詢中醫。
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責任編輯：郭詩詩