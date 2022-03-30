【抗疫支援】中醫學會強調中西醫結合治療更有效　冀港府將中醫納入本港醫療衞生體系

▲ 行政長官林鄭月娥昨在深圳灣口岸迎接中央政府援港抗疫的中醫專家組。（政府新聞網圖片)

內地7位中醫藥專家昨抵港，將到亞博館社區治療設施照顧病人；醫管局指留意到中醫藥對有長期病患長者有幫助，相信內地人員專業知識及抗疫經驗可提升中醫藥應用成效，令中西醫團隊有更好合作。

香港註冊中醫學會會長陳永光今早（30日）在電台訪問中提到，當局正安排本港中醫藥界與內地 中醫藥專家會面，希望他們可將 在內地抗疫的經驗帶入香港，尤其是在中西醫結合醫療方面給予意見。他說，中醫藥在輕症新冠患者的治療上效果相當好，由今年二月起 至今，中醫團隊已為逾一至二萬名家居隔離的病人提供遙距診症服務等，認為港人十分願接受中醫治療，也可減輕了醫療的負擔， 希望中醫專家組抵港後，港府可以更重視中醫，將其納入本港醫療衞生體系中。

例如伊利沙伯醫院現時有很多重症病人，相信如有中西醫的結果，會有很好的效果。事實上，這個病（新冠肺炎）結合中西醫藥，會單純比只用西藥好。

被問到中西醫藥服用的時間，陳永光表示疫症之下不會再分前或後期，多數是一同使用，而所見的效果也是非常好，另指 中醫在千多年前已對治療瘟疫有經驗，加上疫情開始至今，國內一直都有中藥介入，例如不少患者出現喉嚨痛、發燒等徵狀，服用中藥後都可紓緩，故市民不應誤解中醫不能醫治急症或重症。

其實中醫醫（治療）急症及重症都好有效。

另外，政府向市民派發三款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」。陳永光表示，一般確診者或密切接觸者都可以服用，但脾胃虛寒者需多加注意，一旦服後有不適就應諮詢中醫意見。他又提醒，患蠶豆症人士不可服用「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」，建議他們服用中藥前要先諮詢中醫。

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責任編輯：郭詩詩