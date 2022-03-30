【高空擲物】大圍公屋天降沾有糞便廁紙　街坊3度中招無奈：通告貼投訴樓層

▲ 大圍公屋天降沾有糞便的廁紙，令街坊感到困擾。

高空擲物有機會危害街坊的安全，若拋棄垃圾、甚至沾有髒物的物品，更是不衛生，令人困擾。有大圍街坊在社交平台發文指，近日樓上經常把疑沾有排洩物的廁紙丟落街，而且向房屋署投訴後，只有樓主居住的樓層才張貼通告，其他樓層、升降機和大堂都沒有，令她甚為不解。

有大圍街坊在facebook群組「沙田之友」發文，她指出，現時疫情嚴重，但樓上卻不時丟疑似用過的廁紙落街，而且不時飄落在她家的窗台附近，短短半個月已發生3次。首兩次發生時，她向1823投訴不果，再致電房屋署投訴，當局指不會入屋睇，但會跟進。

▲ 樓上住戶不時丟下沾有糞便的廁紙，令街坊難受。（facebook圖片）

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房署僅數樓層張貼通告

當日事主媽媽去房屋署展示照片作證據，區長稱會出通告，但等了半個月也沒有見到通告蹤影，卻等來了第3次廁紙。

第2次喺外面掛衫架邊，肉眼見唔到屎，算數。今次係正窗台口，仲要有幾隻烏蠅。

她立即致電房屋署，卻被告知負責的區長放假，經過一番爭執後，最終房署派人上來拍照。翌日她那層升降機旁有張通告，她本來都打算了事。不過，她的媽媽卻表示沒有見到相關通告。

▲ 通告僅貼於投訴人樓層及上下樓層。（facebook圖片）

後來她才知道，大堂和電梯內都沒有通告，只有投訴那一層和低高隔一層有貼通告。她再搭𨋢上多10多層查看，發現僅1層貼了通告。

唉，你張通告貼係大堂或者電梯入面，我都當你想俾個警惕人呀！貼返俾投訴果層睇都唔知咩玩法！

她補充，樓下議員表示會跟進。不少街坊網民紛紛表示，高空擲物難以投訴，部分管理處會叫事主報警，但警方卻不大受理。

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根據房屋署政策，署方在2003年起推出屋邨管理扣分制 (扣分制)，主要針對有損屋邨環境衛生的不當行為。扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，其中「高空拋擲破壞環境衞生的物件」會被扣7分，如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

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責任編輯：王明芳