【男嬰昏迷】長沙灣1歲男嬰家中昏迷送院後不治　醫管局指其快測陰性

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長沙灣一名男嬰在家中昏迷，送院搶救後證實不治。

事發在凱德苑一個單位，警方今日（30日）早上9時9分接報，指一名1歲大男嬰突陷昏迷，救護車到場送明愛醫院救治，搶救後證實死亡。

警方稱，男嬰昏迷原因有待調查。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午於疫情記者會表示，男嬰的快速檢測結果呈陰性，案件會由死因庭跟進。

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記者：余思嵐