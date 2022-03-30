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【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動

娛樂 13:29 2022/03/30

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有前女友質疑與黃翠如關係，洪永城談舊愛唐詩詠︰「始終有條刺。」

由阿Bob（林盛斌）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》，最新一集邀請到好友洪永城任嘉賓。節目中除了談及昔日「螢幕情侶」黃翠如，自爆有前女友擔心二人擦出愛火，另外還提到「最好的女友」唐詩詠的舊情。

現年38歲的洪永城於去年底與太太梁諾妍誕下一女，在婚前的洪永城經常被外界標籤為「花弗」男，然而在節目中他自爆，於15歲在紐西蘭留學時，曾與日本女生發展維期一星期的Puppy Love，他笑指自己當年連手都不懂得拖，而真正的初戀於19歲才發生。

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洪永城自稱內向

自認年輕時內向、不擅交際的他，曾經在蘭桂坊飲酒遇上尷尬事。有次洪永城想豪氣請大家飲香檳，結帳時才知道香檳索價2500元，而當時在做銷售員的他月薪只得9000元，最後只好硬著頭皮結帳：「第一叫飲香檳但一啖都冇飲過，現場啲女士可能已經唔記得咗你。」

2005年洪永城畢業後加入有線任主持，雖然他的鬼馬風格深得觀眾喜歡，但回憶起初入行時，洪永城被幕後人員嫌棄他中文不好、不懂看鏡頭和不會搞笑，要向當時同台的陸浩明（6號）請教主持技巧。

後來公司安排他跟黃翠如合作，二人一拍即合成為最佳拍檔，後來更被觀眾捧成螢幕情侶。

洪永城坦言當時女友曾對黃翠如有顧慮：「佢問我同佢咁合拍、喺螢光幕面前咁夾，你哋有冇嘢架？我對佢冇，佢對我……（阿Bob：就唔知啦！）係啦！」

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未對黃翠如動心

阿Bob追問到底洪永城多年來有否一刻對過黃翠如動心，他靜默數秒笑謂：「呢個答案可能會令到你覺得失望，冇！好肯定，真係冇！真係工作夥伴嚟。唔夾就唔夾，唔係佢性格有咩問題或者缺憾，大家冇呢種感覺就冇呢種感覺㗎喇！」

二人雖然未能發展成愛情，但友情非常深厚，當年洪永城剛加入TVB，而黃翠如在工作上有不開心，他們會連續多晚講電話談心：「佢講到喊，我又感動，大家互相扶持，因為佢一個女士喺娛樂圈其實真係唔容易。」

講到之前洪永城亦受過不少輿論壓力，阿Bob問到他當時那位「最好的女朋友」有否支持他，暗指當年曾多次被催婚的舊愛唐詩詠。

洪永城指當時二人一同經歷輿論，但始終難以走下去：「不過好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷、繼續行落去，都冇辦法嘅，冇緣份都冇辦法！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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