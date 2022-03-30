【聲夢傳奇】張馳豪潘靜文互相欣賞　合作寫歌《你的晚安我的早餐》延續《青春本我》浪漫

▲ 張馳豪與潘靜文齊接受許文軒訪問。

日前張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談二人成為螢幕CP感受。

Sherman直言一度擔心Aska粉絲不接受：「初初真係有啲驚Fans會唔鍾意，好彩冇，佢哋仲幫我哋改咗個名叫《SherKa》，我都幾鍾意呢個名，好開心Fans好受落！」

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互相欣賞

談到二人首次合作拍攝劇集《青春本我》時，Aska笑說：「第一次收到劇本圍讀時，導演講我哋係一Pair，我哋立即對望咗一下話Ok，但去到拍攝嘅時候，我覺得最難係忍笑。」Sherman說：「演戀人嘅時候，都要諗下點去演繹，我要幻想當Aska係我好迷戀嘅偶像先得。」

二人被指合襯，Aska更大讚Sherman，他說：「Sherman好開朗，如果有一啲負面嘅事情發生或者抨擊，佢好快就可以平復心情，佢會自己鼓勵自己。而且佢又會令到大家好開心，例如如果一大班人出去，佢唔喺度，嗰個氣氛同氛圍都冇咁好，佢一喺度大家都會好開心。」

Sherman亦大讚Aska優點多，她說：「如果真係要講缺點，可能係我同佢咁文化好唔同，因為佢唔係喺香港土生土長，有時我講嗰啲本地笑話，佢唔係好明白。」

合作寫歌

最近二人合作寫歌《你的晚安我的早餐》延續《青春本我》當中角色，Aska說：「其實呢個係林智樂Felix嘅Idea，佢同我哋講不如作首歌繼續講吓你哋嘅角色。」

Sherman直言創作過程得著多：「個主旋律係我細細個同朋友一齊諗，當時只係中二，大約10年前，我覺得幾啱我哋呢一個角色同關係，咁我就拎咗出嚟交俾Aska。」

她進一步解釋續稱：「因為我自己未正式試過作曲，而Aska一路有作開，好有經驗，今次我可以學到嘢，而Aska又覺得旋律OK，所以用咗呢個Demo再繼續創作落。我都希望可以同唔同嘅音樂人合作，不停偷師，一來一回表達自己嘅意見，咁樣會得到更多，自己儲夠料就可以試吓自己創作。」