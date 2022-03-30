【魏駿傑前妻】張利華外表不斷「進化」再度發育　魏駿傑拋佛偈回應前妻被打案

▲ 張莉華樣貌大變！

藝人魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）在昨日（3月29日）捲入一宗山頂道的襲擊案，據報被同居男友打傷，而退休法官胡國興的幼子胡雅倫涉案被捕。

對於前妻張利華被襲擊一事，魏駿傑拋下數句佛偈回覆媒體，表示：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡；從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」

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【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案 被打女事主為魏駿傑前妻張利華

離婚收傷

魏駿傑與年輕他20年的張利華於2008年結婚，婚後誕下一女，後來有指二人感情有變，更離婚收場，女方亦不時被傳與異性過從甚密。

現年34歲的張利華離婚後生活多姿多彩，在事業方面，有指她於保險界大展拳腳，已升到組長級位置，此外閒時更不時出入高級場所，而且滿身名牌，而且常去打高爾夫球和網球，生活十分寫意富泰。

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樣貌「進化」升級

張利華除了精彩的生活備受關注外，其樣貌變化都成焦點，皆因她近年樣子再度「進化」，與結婚初期的她已面目全非。

眼耳口鼻已有所不同，五官變得更為立體，如鼻高高，眼皮變得更深加上面尖尖等，而且身材亦再度發育，上圍更由平板變得更為豐滿，難怪她被指像足外國名模一樣，變得不再是初期的張利華，網民都指不認得她。