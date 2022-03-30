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【聲夢小花】鍾柔美《Breakin' My Heart》MV破百萬點撃　粉絲落力應援Yumi親往打卡回禮

娛樂 12:21 2022/03/30

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鍾柔美首支單飛歌《Breakin' My Heart》破百萬大關，粉絲買燈箱廣告祝賀。

現年15歲的《聲夢傳奇》小花鍾柔美（Yumi）早前以單飛身份推出首支個人歌曲《Breakin' My Heart》，MV歌曲走跳舞風格，Yumi夥同dancers合唱勁舞，又在舞蹈中加入心心手勢，建立個人台風。

而《Breakin' My Heart》MV至今已破113萬次點擊瀏覽，反應非常理想。

最新影片推介：吳海昕專訪 

【聲夢傳奇X青春本我】鍾柔美單飛推快歌　15歲Yumi獲力捧做跳唱天后

Yumi銅鑼灣打卡

《Breakin' My Heart》破百萬大關，「米粉」為慶祝偶像獲得如此亮麗成績，於銅鑼灣鬧市的巴士站豪買了多個燈箱廣告應援。疫情期間甚少出外、留家抗疫的Yumi，為答謝粉絲特意親身前往打卡回禮，當日她更輕露纖腰及長腿，充滿青春活力感。

Yumi興奮大讚燈箱廣告好靚：「我覺得好開心、好感恩，多謝fans同鍾意呢首歌嘅人，自己都好鍾意！希望有更加多新嘗試俾大家，亦希望疫情盡快過去可以表演俾大家睇。」

此外，Yumi亦有禮答謝歌曲的創作團隊，以及排舞老師、一眾舞蹈員為她製作完美MV。

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有望做跳唱小天后

Yumi的跳唱表現早在《聲夢傳奇》已獲得認證，她曾接受TOPick訪問時，自爆初時從沒想過接觸跳唱，過往亦不常表演跳唱，接觸後發現自己十分喜歡，更打算向跳唱路線發展。

平日較少做運動的Yumi，為練氣不惜多加跳繩及做運動。如今獲得TVB賞識，似乎有意力捧做新一代跳唱小天后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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