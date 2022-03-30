【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備

▲ 亞洲電視旗下的亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部劇集《逐流時代》的首集焦點落於麥明詩身上。

亞洲電視旗下的亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部劇集《逐流時代》於昨天（3月29日）上架。《逐流時代》由亞視副總裁林文龍擔任製作人、金牌監製戚其義執導，並由麥明詩、麥子樂、黃德斌、崔加寶、林耀聲和黃又南等演出。

首集焦點落在麥明詩身上，性感演出的她毫不吝嗇Fit爆身材，先後以泳裝及低胸裙示人，除了令麥子樂看得眼定定外，相信觀眾亦大飽眼福。

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麥明詩成焦點

《逐流時代》為香港時裝懸疑劇集，故事講述階級固化香港的社會病態，一個關於老中青的倫理故事，並探討年輕一代於香港社會所作出的抉擇。

全劇共28集，每集長約30分鐘，且於AMM心娛行動應用程式內播放。

首集播放約24分鐘，麥子樂、黃又南、林耀聲、黎紀君、何啟南及崔加寶等熟悉的臉孔先後登場，而焦點則落於大騷身材的麥明詩身上。

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三點式上陣

「十優港姐」麥明詩自2019年轉行當OL後便淡出幕前，難得遇上合適的角色，麥明詩特意將儲了兩年的假期加上週末時間用來拍劇，令她獲得這次開心的經歷。

換上私伙泳衣的麥明詩以三點式上陣演出水著戲，均勻身材比參選港姐時更Fit，麥子樂需要定睛欣賞。

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麥明詩於社交平台分享這段精華片段，並標籤麥子樂：

有人成世未見過女人 @boysquare

被標籤的麥子樂以表情符號回應：「😤😤😤」

「Jeovanna」陳雅麗表示：「呢段真係超超超超超好笑 @boysquare d眼神真係無數男人心聲😂😂😂😂」

劇中玩音樂兼為劇集創作插曲的旨呈以表情符號留言：「😂😂😂😂」

不少網民都心心眼大讚麥明詩索爆，紛紛留言：「內外兼備的完美女人！」、「真正的美貌與智慧並重！」、「果然十二優女狀元，除咗成績十優，樣同身材另外兩優。」、「第一集戲份好少，但好吸引。」、「咁索又Fit，點都要望下啦！」、「仲靚過選港姐嗰陣！」