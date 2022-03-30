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【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至391條路線　運輸署：今年底前覆蓋所有路線

社會 11:08 2022/03/30

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專線小巴實時到站資訊系統擴展至391條路線。（資料圖片）

運輸署今日（30日）表示，由今日起，專線小巴實時到站資訊系統擴展至391條路線。

署方指，專線小巴實時到站資訊系統自去年啓用以來，運作大致暢順，去年分四個階段上載共313條專線小巴路線的實時到站資訊。在這次擴展至391條路線後，分階段上載餘下超過150條路線的實時到站資訊，目標在今年年底前全面覆蓋所有專線小巴路線。

署方提醒，乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後抵達指定中途站（或由總站開出）的3個班次的預計到站時間。

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責任編輯：余思嵐

　　

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