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【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　菜芯及白菜平均批發價每斤15.2元及6.2元

社會 11:18 2022/03/30

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（陳國峰攝）

政府今日（30日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。
　　
根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2400公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為721公噸。菜芯及白菜昨日的平均批發價分別為每斤15.2元及6.2元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約45公噸，活豬供應充足。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾12萬隻，而本地屠宰的活雞約11 000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320000至330000公噸。今年二月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為29 000公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

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責任編輯：余思嵐

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