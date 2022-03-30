【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單

第五波疫情持續，不少民眾留家抗疫，雞蛋是必不可少食材之一，必需謹慎選購！生物科技公司「水中銀」曾檢驗25款雞蛋，并嚴選出14款不含類雌激素無毒雞蛋名單。

水中銀於2021年5月至8月期間從本港各大超市選購11個雞蛋品牌，共13款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括國際品牌如新紀元、CHEW’S周氏EG - Pro、精品農莊、Farm Table等。產地分別來自日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、澳洲、美國、中國及泰國。結果發現，8款雞蛋通過毒性檢測屬於「品質卓越」，其餘5款雞蛋則有一定水平的急性毒，只屬於「品質合格」。另外亦發現1個樣本檢出微量類雌激素。

2021年檢測8款通過毒性檢測的安全雞蛋：

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水中銀指，雞蛋中含有一定量的雌激素，可透過農藥、獸藥、抗生素、激素、塑化劑，有機持續污染物等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統。

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此外，水中銀於2020年3月至4月期間從本港市場（Fusion，ParknShop，Market place和Welcome等）選購了11個雞蛋品牌，共12款雞蛋（8個生產地區）樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括國際品牌如CHEER滋味及CHEW’S周氏等。

檢測結果顯示，8款雞蛋樣本被評為「綠魚」，即「品質卓越」； 4款樣本為「黃魚」，即「品質合格」。此外，是次測試沒有樣本被評為「紅魚」，即「有待改善」。首三位性價比最強的雞蛋為CHEER滋味新鮮泰國雞蛋（特大）、精品農莊新鮮雞蛋及日本香川縣月見白蛋，每隻雞蛋價格分別為HK$2.39、HK$2.49和HK$2.49。

2020年檢測8款通過毒性檢測的安全雞蛋：

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類雌激素或引發癌症

水中銀指是次發現與2018年雞蛋榜單及過往權威研究結果吻合，準確探測出雞蛋中含有一定量的類雌激素，可透過農藥、獸藥、抗生素、激素、塑化劑，有機持續污染物等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統。

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、不孕不育、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

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責任編輯：羅嘉欣