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【MIRROR成員】姜濤透露新歌再與湯令山合作　阿Jer柳應廷IG預告新作進度

娛樂 12:15 2022/03/30

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MIRROR成員最近陸續推出個人新單曲，當中人氣王姜濤的十胎（第十首個人單曲）也有最新消息！ 

姜濤於昨晚（3月29日）在Instagram發佈帖文公佈有關十胎的消息，惹來一眾姜糖留言表示期待。 

最新影片推介：吳海昕專訪

第十首個人單曲

姜濤在2019年推出首支個人單曲《一號種籽》，來到第十胎，他於Instagram發帖：「一首歌都有它的使命和靈魂，這一次，我為十胎，感到由衷的驕傲。@gareth_tong let’s go 🔥#十胎」。 

姜濤向大家預告「十胎」。（Instagram圖片）

再與湯令山合作 

姜濤標記了歌手湯令山的Instagram，預告二人繼《Master Class》、《鏡中鏡》以及MIRROR《12》後再度合作。 

姜濤曾發文點名讚Gareth，更揚言Gareth是他在2021年最喜愛的新世代音樂人，「令我在頒獎禮上『口出狂言』的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性」。

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Jer預告新歌進度

另外，MIRROR另一成員柳應廷（Jer）於Instagram限時動態上載在錄音室內拍的短片，並標記了合作無間的編曲人王雙駿（Carl叔叔），寫道：「入直路了⋯⋯」。 

Jer早前接受TOPick專訪時，分享今年將會推出的作品：「會是個比較深情的我，歌曲圍繞愛情觀，而愛情是我一直以來在作品中也沒有分享過的。我也會在新系列中與Carl叔叔、小克合作，他們很了解我之餘也一直合作愉快，新系列也已在製作當中，我也十分期待呢！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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