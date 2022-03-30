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【疫下服務】中銀香港多4間分行恢復服務　全線分行周六暫停營業

社會 11:40 2022/03/30

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（資料圖片）

中國銀行(香港)今日（30日）表示，金華街、鑽石山、李鄭屋村，以及汝州街分行將恢復營業。另因應有分行員工初步確診，樂富行及德士古道分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。其餘分行維持服務。

銀行又稱，各分行營業時間為星期一至五上午9時至下午4時，愉景灣銀行服務中心營業時間為周一至周五上午9時至下午5時，本行在港全線分行於星期六暫停營業，直至另行通知。

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責任編輯：余思嵐

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