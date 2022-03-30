【肝火盛】都市人肝火旺盛降免疫力長遠或長腫瘤 中醫師教1分鐘自測肝火有幾盛
保健美顏 12:16 2022/03/30
都市人不少都有失眠問題。註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，指出都市人失眠問題很可能因肝火旺盛而導致。
馬醫師表示，生活節奏急促、工作壓力大，容易出現肝火，導致失眠早醒問題。長期失眠會令身體處於亞健康狀態，輕者容易精神緊繃、注意力不集中、煩躁不安、易怒、胃酸倒流；嚴重者可能月經失調、不孕、免疫力降低，有恐慌症、抑鬱症等，甚至可能長腫瘤。
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1分鐘自測「肝火」有幾盛
醫師指出，如果有失眠，並有以下症狀3個或以上，則需正視「肝火」問題，以免發展成病禍。
- 急躁易怒
- 頭昏
- 腦脹
- 口苦口乾
- 小便黃
- 兩眼發紅
- 眼乾眼澀
- 經期問題
- 情緒低落
3種養身降「肝火」方法
1. 多吃綠色食物
醫師解釋，肝氣屬木，其代表顏色為綠色，不妨可多吃綠色食物，有助養肝。
例如：綠茶、綠豆。寒底人士易暈，可加入芝麻等進行平衡
另外，坊間也有調配好比例的「養肝穀物粉」，可下肝火作調理用；15歲以上可服。只需用一匙+溫水攪勻便可飲用。
2. 疏肝茶療
- 功能：舒肝解鬱安神
- 材料：每様半克，用90度水焗茶
- 適合：15歲以上人士可服
3. 戴沉香配飾
醫師建議香珮療法，例如配戴沉香手串。
因沉香是由一種特別的香樹樹脂「結」出，能夠助眠及穩定心率。聞味可讓人平心靜氣。
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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣