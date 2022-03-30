【凍齡女神】息影14年成美容王國CEO　黎姿飛往上海疑參與《乘風破浪的姐姐3》

▲ 黎姿疑似復出參與內地真人騷節目。

內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐》將拍攝第三季，網上近日不時流傳《浪姐3》的名單，當中天后級歌手林憶蓮、李玟、那英，以及轉戰內地的Twins也傳聞在名單之列，近日有指息影14年的女神黎姿（現名馬黎珈而）亮相此節目。

事緣靚媽黎姿早前於個人社交平台透露抵達上海，因此引來網友揣測黎姿將現身《浪姐3》，而黎姿更疑似帶女兒同行。

在本月17日，黎姿更於微博分享於飛機艙內的照片，當中寫道：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒？」。

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黎姿前往上海

之後，黎姿透露自己已飛抵上海，更發佈數張於機場上的照片。

她並寫道：「路途上多得所有仍堅守工作崗位的朋友，我們終於順利平安抵達上海，謝謝你們。無論留家抗疫還是上班，大家也別鬆懈，要繼續注意身體健康， 齊心抗疫，有人猜對了嗎？」

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惹網民議論

當時網上即流傳她將參加《乘風破浪的姐姐3》，故由香港飛抵上海，而碰巧《浪姐3》將於4月錄影，以隔離14天作計算，黎姿「出關」後即可參與錄影。

另外，日前黎姿分享女兒的側面照，故有網民推測她帶女兒同行。

但亦有網民指黎姿已嫁入豪門且擁有美容王國，沒有理由參加綜藝節目吸金，故有人對於這個說法的真實性表示懷疑。

▲ 2008年下嫁商人馬廷強。（取自instagram）

昔日大台當家花旦

此外，台灣歌手A-Lin（黃麗玲）和王心凌也傳聞會亮相《浪姐3》，另外那英、黃聖依、周圍筆暢也入住《乘風破浪的姐姐》節目組在長沙的預定酒店。

其實現年51歲的黎姿出身演藝世家，她於14歲那年加入影圈，參與首部作品《開心鬼放暑假》，其後黎姿參與不少電影和電視劇演出，憑著多年的努力，黎姿在演藝圈發展理想，更成為TVB的當家花旦，當年憑《金枝慾孽》「玉瑩小主」一角勇奪視后獎項。

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息影從商建美容王國

可是於2007年，黎姿胞弟黎嬰不幸發生車禍，導致半身癱瘓。

姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈專心照顧弟弟，而劇集《珠光寶氣》為其息影之作。2008年與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒，黎姿婚後主力打理弟弟的醫學美容生意，之後更將集團成功上市，成為上市CEO。

自07年退出娛樂圈後，婚後除將時間投入家庭，照料丈夫和女兒，同時接受因意外癱瘓弟弟黎嬰的醫學美容生意，搖身成上市公司CEO，由當紅花旦變上市公司CEO，有指其身家已達15億元。

但黎姿生活作風仍十分親民，早前就在個人IG Post出同囡囡一起搭港鐵及渡輪的照片，令不少網民大讚貼地。