【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（30日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有財經事務及庫務局局長許正宇。即看：【下一頁】

本港何時可與內地及海外通關是不少人關心的問題，林鄭今早被問到與內地和海外通關會否有先後次序，她回應指「通關」即是逐步恢復人員往來的正常運作，不論香港是與內地或海外通關仍是本港的重點工作，強調港府的立場是可同時與內地以及海外通關。

她解釋，香港的優勢是連繫人、走出世界的平台作用等，都需要連通海內外，如只可以「通國際」，其他的企業抵港又不可進入內地，會大大打擊他們來港的意慾，因為他們認為本港是進入內地的最佳平台。

她又說，現時難以決定通關的先後次序，相信仍要是逐步進行，又指只要符合要求等，其實市民現時仍可返回內地及飛到海外。

她又交代，昨日與130名國際商務委員會成員、國際商會代表與各國總領事舉行視像會議，他們大多歡迎早前公布的措施，雖有部分人要求在家檢疫，但她已解釋在家檢疫是有風險，亦關注國際學校的復課問題、與內地通關的問題等，形容會議的氣氛很好。

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責任編輯：郭詩詩